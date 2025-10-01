Türkiye İş Bankası'nın Desteklediği Tenis Turnuvası Gaziantep'te Başladı

Türkiye İş Bankası'nın destekçisi olduğu "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası" tenis turnuvası Gaziantep'te başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şampiyona tenisin ülke genelinde yaygınlaşması, daha erişilebilir hale gelmesi ve gençlerle kadınların spora katılımının artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle Türkiye Tenis Fedarasyonu tarafından düzenlenen organizasyon 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'dan katılan 42 kulüp, 13-30 yaş grubundaki sporcularıyla mücadele edecek. Organizasyonda 38 erkek takımından 140 sporcu, 26 kadın takımından ise 90 sporcu olmak üzere toplam 230 sporcu korta çıkıyor.

Açıklamada basın toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve eğitimin yanı sıra spora da çok büyük önem verdiğini, sporun çocuklara disiplinli, çalışkan, azimli ve sabırlı olmayı aşıladığını belirtti.

Sözen, federasyonun tenis sporunun yayılması için gösterdiği çabanın ve vizyonun değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerin ve çocukların yetişmesi açısından iyi bir spor dalı olan tenisin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmak, bununla ilgili projeler yapmak, desteklemek önemli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda Federasyon ile de bu nedenle iş birliği yaptık. Tek başına böyle bir turnuvaya destek vermek yerine, bunu uzun soluklu bir iş birliğine dönüştürme konusunda hevesimiz ve isteğimiz var. Dolayısıyla klasik bir sponsorluktan öte 'Daha fazla ne yapabiliriz, tenisi nasıl yaygın bir spor haline getirebiliriz? Gençler arasında, çocuklar arasında nasıl yaygınlaştırırız, bunu nasıl planlarız?' anlayışıyla konuya bakıyoruz. Şampiyonayı da uzun soluklu işbirliğinin bir adımı olarak değerlendirebiliriz."

"İlham kaynağı olabilecek rol modeller zihinsel bariyerleri kaldırıyor"

Sporda yaygınlaşmanın başarı için önemli olduğuna değinen Sözen, "Bir spor dalını kitleselleştirmediğimizde, yaygın hale getirmediğimizde başarılar tesadüflere bağlı olarak gerçekleşiyor. Ancak bir yetenekli çocuk çıkıp parlarsa başarıyı tadıyorsunuz ve başarısı söndüğü zaman, ne yazık ki bir başka yeteneğin karşınıza çıkmasını bekliyorsunuz. Yaygınlaştırdığınızda, olabildiğince çok insanı, çocuğu, genci sporla buluşturduğunuzda ve o spor dalının altyapısını güçlendirdiğinizde aynı zamanda başarı için zemin de oluşturuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sözen, toplumsal düzeyde ilham kaynağı olabilecek rol modellerin zihinsel bariyerlerin ortadan kaldırılmasında kilit taşı görevi gördüğünü ifade etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gençler ve çocuklar için umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Müderrisgil, turnuvanın 2026 itibarıyla hayata geçirmeyi planladıkları yeniden yapılandırılmış Türkiye Tenis Ligi'nin ilk adımını oluşturduğunu vurguladı.

Nihai hedeflerinin tüm yaş kategorilerini ve Türkiye'nin her bölgesini kapsayacak, rekabetçi, sürdürülebilir ve marka değeri yüksek bir lig kurmak olduğunun altını çizen Müderrisgil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye İş Bankası'nın bu vizyonumuzu paylaşarak yanımızda olması ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin örnek bir ev sahipliği ortaya koyması, bu organizasyonu daha da kıymetli hale getiriyor. Biz federasyon olarak inanıyoruz ki, sporda kalıcı başarı yalnızca yetenekle değil, kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin el ele vererek ortak bir vizyon etrafında buluşmasıyla mümkündür. Teniste ortaya koyacağımız başarı hikayelerinin de tam olarak bu ortak vizyonun ürünü olacağına inanıyoruz."