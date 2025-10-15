Türkiye İş Bankası'ndan Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Etkinliği

Türkiye İş Bankası, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla farklı illerden üretici kadınları "Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı" etkinliğinde buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM), 2008'den bu yana çiftçi kadınların tarımsal üretimde, kırsal kalkınmada ve gıda güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği kritik rolü görünür kılmak amacıyla her yıl 15 Ekim'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyor.

İkinci yüzyılına adım atan İş Bankası'nın, günü kutlamak üzere bu yıl üçüncüsünü düzenlediği etkinlikte, Antalya'dan keçi yetiştiricisi Kamile Kıvrak, Burdur'dan susuz tarım yapan Ece Aynur Onur, Van'ın Gevaş ilçesinden Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, Kırklareli'nden çiftçi Çiğdem Onbey, Bodrum'dan tropikal meyve üreticisi Cahide İmre ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden solucan gübresi üreticisi Menekşe Koyuncu, başarı hikayelerini anlattı.

"Kadın kooperatifleri yalnızca ekonomik değil, sosyal dayanışmanın da sembolü"

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye'de 5 milyon tarım üreticisinin 2 milyonunun kadın olmasına rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kadın oranının yüzde 15 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, "Tarımın yükünü sırtlayan kadınlar gelir paylaşımı ve karar mekanizmaları söz konusu olduğunda hala arka planda kalıyor. Oysa Dünya Bankası ve FAO araştırmaları, eğer kadınlar erkeklerle aynı olanaklara sahip olsalardı tarımsal üretimden küresel ölçekte elde edeceğimiz gelirin en az 1 trilyon dolar daha fazla olacağını söylüyor. Kadın üretirse sadece üretimi değil, kaliteyi, sürdürülebilirliği toplumsal refahı da artırıyor. Bu bakış açısıyla kadına pozitif yaklaşımımızı her zaman sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadınların tarımsal üretimde güçlenmesinin, açlıkla mücadeleden iklim krizine kadar birçok küresel hedefin anahtarı olduğunu belirten Yılmaz, kadın kooperatiflerinin önemine dikkati çekerek, kadın kooperatiflerinin yalnızca ekonomik değil, sosyal dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı.

Üretici kadınlara çevrim içi pazarlara kolay erişim imkanı

Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları ile kadın üreticilere dijital pazarlama, markalaşma, finansal okuryazarlık eğitimleri verdiklerini aktaran Yılmaz, üretici kadınların İş Bankası iştiraklerinden çevrim içi alışveriş platformu Pazarama aracılığıyla komisyon ve kargo ücreti ödemeden ürünlerini satabildiklerini, böylelikle Mart 2024'ten bu yana 7 milyon lirayı aşkın gelir elde ettiklerini anlattı.

Yılmaz, bu yıl düzenledikleri bir kampanyayla en fazla satış yapan 3 kadın üreticiyi tarım alanındaki başarılı örnekleri deneyimlemeleri için Hollanda'ya götürdüklerini, gelecek yıl 6 kadınla benzer bir teknik gezi gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Kadınlar birlikte çalıştığında marka değeri yaratıyor, daha çok kazanç elde ediyor"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Ayşegül Selışık da dünyada gıdaya erişimin çok önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, 2024 verilerine göre, hala 720 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini, bununla hem doğal kaynakların hem tarımda çalışan sayısının azaldığını belirtti.

Selışık, sürdürülebilir bir geleceğin kırsal kesimde yaşayan kadınların güçlenmesiyle sağlanabileceğini vurguladı.

Tarımın mutlaka önceliklendirilmesi ve çiftçi kadınların baş tacı edilmesi gerektiğini ifade eden Selışık, bu bakış açısıyla kadın liderliğindeki kooperatiflere yönelik bir program uyguladıklarını, özellikle yereldeki üretimin belirli standartlarla dijital pazarlara ulaştırılmasına yönelik eğitimler verdiklerini, şu anda 19 ilde 38 kooperatif ile çalıştıklarını anlattı.

Selışık, "Kooperatifçilik önemli, kadınların dayanışması önemli. Kadınlar birlikte çalıştığında marka değeri yaratıyor, katma değeri yüksek ürünler üretiyor, daha çok kazanç elde ediyor. El ele hareket edelim. Güç birliğine devam edelim. Bu sene ve sonrasında kooperatifçiliği güçlendirmeye gayret edelim." ifadelerini kullandı.