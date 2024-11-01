Türkiye İş Bankası'ndan Dijital Lojistik Çözümü: Prosevkiyat

TÜRKİYE İş Bankası'nın Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında banka çalışanlarının ürettiği fikirle hayata geçirilen, yük ve araç sahiplerini bir araya getirerek geleneksel lojistik süreçlerini dijitalleştiren Prosevkiyat ile B2B endüstriyel ürünler pazaryeri platformu Proemtia güçlerini birleştirdi. Prosevkiyat markası ile kullanıcılarla buluşan uygulama ile lojistik pazaryeri platformu olmanın yanı sıra ödeme işlemlerinde de kullanıcılara birçok alternatif sunulacağı duyuruldu.

Türkiye İş Bankası, Türkiye'de potansiyel barındıran iş kollarında yeni modeller oluşturma amacıyla hareket ederken, bir taraftan da kurum içi girişimciliğe destek vermeyi amaçlıyor. Hızlandırma programları, yatırım fonları, girişimcilik şubeleri, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olma ve İş Kule Workup Alanı ile girişimcilik ekosistemine 360 derece katkı sunan Banka, imagIN Kurum İçi Girişimcilik Programı'yla da çalışanlarının parlak fikirlerinin yeni ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini, kurum içinde inovasyon ve girişimcilik kültürünün gelişimini destekliyor. İmagIN Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında Konya, Samsun, İstanbul gibi farklı lokasyon ve unvanlarda çalışan 4 kişilik bir ekiple yola çıkan Prosevkiyat, kurucu ekibinin fikir doğrulamadan prototiplemeye, müşteri kazanımından ticarileşmeye kadar tüm süreçlerdeki çalışmalarıyla hayata geçirildi.

Kapsamlı müşteri testleri sonrası pazara sunulan Prosevkiyat, yük taşıtmak isteyen firmaları ve yük taşıyan nakliyecileri online olarak bir araya getirerek geleneksel lojistik süreçlerini dijitalleştiriyor. Lojistik pazaryeri platformu olmanın ötesine geçip, üyelerine finansal çözümler sunmayı hedefliyor. İş Bankası tarafından 2023 yılında kurulan B2B endüstriyel ürünler pazaryeri platformu Proemtia ile birleşen Prosevkiyat, faaliyetlerine Proemtia platformu bünyesinde devam edecek ve kullanıcılarla Prosevkiyat markasıyla buluşacak.

ÖDEME İŞLEMLERİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Banka tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Prosevkiyat uygulamasında, ilanlar arasında akıllı filtreleme seçenekleri sunularak kullanıcılara alternatif teklifler gösteriliyor. Ayrıca, kullanıcıların talepleriyle uyumlu olabilecek önerilerin anlık iletimi, belge kontrolü ve ödeme garantisi gibi ek hizmetler veriliyor. Platform içinden yapılan ödeme işlemlerinde kullanıcılarına farklı çözümler sunan Prosevkiyat, havale, EFT/FAST ve kredi kartları ile peşin ve taksitli ödeme yöntemlerine ek olarak, ödemelerini vadeli olarak yapmak isteyen kullanıcılarına Proemtia Bayi Kart ile 180 güne kadar vade imkanı tanıyor. İş Bankası'nın yenilikçi bankacılık teknolojilerine erişim sağlanmasıyla Prosevkiyat'ın dijital bir pazaryeri olmanın ötesine geçerek bir fintech olarak da faaliyet göstermesi hedefleniyor."