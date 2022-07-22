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Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun iş birliği devam edecek

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, Lefkoşa'da gerçekleşen imza töreniyle iş birliklerinin 2024 yılına kadar devam edeceğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, Lefkoşa'da gerçekleşen imza töreniyle iş birliklerinin 2024 yılına kadar devam edeceğini duyurdu.

Satranç sporunu KKTC'de yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla 2013 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, Lefkoşa'da gerçekleşen imza töreniyle iş birliklerinin 2024 yılına kadar devam edeceğini duyurdu. Tören, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve KKSF Başkanı Hüseyin Yeten'in katılımıyla düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, KKSF ile olan işbirlikleri sayesinde satrancın KKTC'deki okullarda yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir bir spor haline getirilmesi, Kıbrıs'taki okullarda satranç sınıflarının açılması, sporcuların gelişimlerine katkı sağlanması, sporcuları turnuvalara teşvik ederek, uluslararası arenadaki başarılarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Satrancı bir spor dalı olmasının ötesinde, sürdürülebilir bir gelecek için kapsamlı bir eğitim projesi olarak gördüklerini belirten Sözen, "Geleceğimizin teminatı olan, bizleri bugünlerden çok daha ileriye taşıyacağına inandığımız gençlerimize yatırım yapmaktan, satranca verdiğimiz desteğin karşılık bulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sözen, İş Bankası'nın Kıbrıs'ta 67 yıldır faaliyet gösterdiğini, bugün 14 şubelik geniş bir hizmet ağı ile Kıbrıs ekonomisine destek olmalarının yanı sıra, toplumsal katkıyı da ekonomik misyonlarını tamamlayan nitelikte gördüklerini ve toplumun gelişimini destekleyen alanlarda Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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