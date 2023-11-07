Türkiye İş Bankası, Eylül 2023'te Aktif Büyüklüğünü Yüzde 47,6 Artırdı

Türkiye İş Bankası, Eylül 2023 itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükseltti. Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin detaylar da açıklandı.

Türkiye İş Bankası, Eylül 2023 itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükseltti.

Türkiye İş Bankası, 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, Eylül 2023 itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükseltti. Bankanın toplam mevduat hacmi Eylül 2023 döneminde 1,5 trilyon TL oldu. Türk parası mevduat hacmi ise yılsonuna göre yüzde 85,1 oranında artarak 714,9 milyar TL'ye yükseldi. Eylül 2023 itibarıyla, Banka'nın nakdi kredi hacmi 1 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 370,6 milyar TL'ye ulaştı ve ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nı kutlama onurunu yaşadığımız bu dönemde, Cumhuriyetimizin ve Bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü rol üstlenen İş Bankası, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ekonomiyi desteklemeye devam edecektir" dedi.

İnovasyonun, yapay zekanın ve teknolojinin her alanda öncüsü olan İş Bankası, Cumhuriyetimizin ve Bankamızın 100. yılına özel olarak bu dönemde 100. Yıl Girişim Sermayesi'ni kurdu. Ülkemizin girişimcilerini küresel ölçekte desteklemeyi hedefleyen fon ile girişimcilerin, teknolojik yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeleri sağlandı.

İş Bankası'nın mobil uygulaması İşCep'in, "Geleceğin Bankası" vizyonu doğrultusunda dijital bankacılığa verilen önem çerçevesinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere dinamik bir şekilde geliştirilmesine devam edildi. Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olarak hayata geçirilen ve 13,5 milyon kullanıcıya erişen İşCep, uluslararası finans yayını Global Finance tarafından düzenlenen 'En İyi Dijital Banka Ödülleri'nde 'Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' ödülüne layık görüldü.

Dijital kanalların yanı sıra platform bankacılığıyla da müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı hedefleyen Banka, bu alandaki stratejik girişimlerini devam ettirdi ve servis modeli bankacılığı kapsamında GetirFinans'a 50 milyon dolar yatırım kararı aldı.

Kuruluşundan bu yana farklı sektörlerden güçlü iştiraklere sahip olan İş Bankası, etkin yönetim amacıyla, bünyesinde yer alan iştiraklerini Bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket çatısı altında toplamak üzere dönem içinde çalışmalara başladı.

Banka, yılın ilk dokuz ayında 52 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Sermaye yeterliliği oranı yüzde 20,9 seviyesinde gerçekleşirken, özkaynak büyüklüğü de 221,7 milyar TL düzeyine ulaştı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul Maratonu

İş Bankası, coşku ve gururla kutlanan Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda da Türkiye'ye kalıcı ve kapsayıcı eserler armağan etmeye devam etti. 63 yıl boyunca bankanın Beyoğlu Şubesi olarak kullanılan tarihi bina, 29 Ekim'de Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını sanatseverlere açtı. Eğitim, spor, kültür-sanat, çevre gibi birçok alanda toplumsal gelişime yıllardır katkı sunan banka, Türkiye'nin en büyük kitlesel spor etkinliklerinden olan İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'na isim sponsoru olarak 100 yaşına basan Cumhuriyet'in dinamizmini vurguladı.

2024'te ikinci yüzyılına adım atacak olan, kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 99 yıldır yerine getiren Türkiye İş Bankası'nın, Türkiye'nin sadece ekonomik kalkınmasını değil, toplumsal gelişimini de desteklemeye devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL