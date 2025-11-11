Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde İyi Örnekler Vurgulandı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından "İş Ahlakında İyi Örnekler" temasıyla Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde bu yıl onuncusu düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin (TİAZ) sonuç bildirgesi yayımlandı.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nden açıklanan sonuç bildirgesinde öncekilerden farklı olarak bu yılki zirvede, iş ahlakını ilgilendiren ahlaki problemler yerine iş dünyasında farklı sektör ve alanlarda yaşanmışlıklardan hareketle iş ahlakıyla ilgili iyi örneklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın karşılama konuşmasında kamuoyunda ve medyada çoğunlukla olumsuzlukların konuşulduğu ve öne çıktığı günümüzde güzel örneklerin gündemde olmasının önemine değindiği ifade edilen bildirgede, Torlak'ın zirvenin güzel ve iyi örnekliklere bir teşekkür olarak düzenlendiğini ifade ettiğine işaret edildi.

Sonuç bildirgesinde, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça'nın da toplumların dönüşümünde iyi örnekliklerin önemine değinerek, zulmün her dönemdeki ağırlaşan olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmenin ancak ahlaklı insanın, erdemli girişimcinin inşa edeceği bir dünyada mümkün olabileceğini belirttiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ise her alanda olduğu gibi medyanın da işini yaparken iş ahlakına olan ihtiyaca vurgu yaptığına işaret edilen bildirgede, Karagöz'ün yaptıkları iş itibariyle bir haberin sunulmasını sağlarken tanık oldukları olumsuzluklar karşısında ne yaptıklarını da sorgulamaları gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde, Serdar Karagöz'ün medyada ve habercilikte tanık olunan şeylerin haberleştirilmesinin önemli olması yanında yaşanan olumsuzluklara karşılık sorumlulukların ne denli yerine getirildiği konusunun da en az haber kadar kıymetli olarak görülmesi gerektiğini ifade ettiği, iki yılı aşkın süreden beri devam eden İsrail'in zulmü ve savaş suçu oluşturan eylemlerine yönelik kanıt oluşturucu habercilik yanında bölgedeki habercilere ne tür katkılar sağlanabileceği konusundaki insani ve vicdani hassasiyetleri de ne denli önemli biçimde gözettiklerini örnekleriyle anlattığı aktarıldı.

"Medyanın ve sosyal medyanın rolü her zamankinden daha kritik önemde"

Sonuç bildirgesinde, ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde iş ahlakına aykırı davranışlara daha fazla eğilimin ortaya çıkmasının söz konusu olabildiği ifade edildi.

Özellikle son dönemlerde artan oranda olumsuz içeriklerin her türlü mecrada daha fazla paylaşıldığının gözlenmekte olduğuna işaret edilen bildiride, "Bu tür paylaşımların da etkisiyle daha fazla moral ve motivasyona ihtiyacı olan gençlerin ve genç girişimci adaylarının olumlu örneklerden ziyade olumsuzluklara daha fazla muhatap kaldıkları anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

Bildiride, kriz ve zorluk dönemlerinde iyi ve güzel örneklerin daha fazla gündemde olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olunduğu vurgulanarak, "Bu noktada medyanın ve sosyal medyanın rolü her zamankinden daha kritik önemdedir. Medyanın sorumluluğu yanında iş ahlakına yönelik iyi örneklerin hatırlatılması ve gündemde tutulması noktasında tüm sivil toplum kuruluşları gibi İGİAD mensuplarının da önemli sorumlulukları olduğu hatırlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Medyanın daha fazla rol ve inisiyatif alması şüphesiz çok önemli"

Sonuç bildirgesinde, iş ahlakında kötü örneklerin olumsuz etkisini azaltabilmek adına güzel ve iyi örneklerin sayısını artırmanın yanı sıra var olan iyi örneklerin de duyurulması ve yaygınlaştırılmasına destek olunması gerektiği vurgusu da yapıldı.

Medyanın daha fazla rol ve inisiyatif almasının şüphesiz çok önemli olduğu kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Karamsarlık oluşturan ve aslında adeta kötülük baskınmış gibi oluşan algıyı tersine çevirecek bir haber ve iletişim politikası medyanın ana ekseni olarak düşünülmelidir. Her bir iş insanı ve özellikle İGİAD mensubu da gördüğü, tanık olduğu iyi ve güzel örneklikleri yakın çevresiyle ve İGİAD mensuplarıyla paylaşmalı, bunlardan ne gibi faydalar elde edilebileceği konusunda müzakereler artırılmalıdır. Kötülük ve olumsuzluğun değil, iyiliğin nasıl artırılabileceği ve yaygınlaştırılabileceği konusundaki çalışma ve çabalara ilişkin fikir geliştirme süreçlerine katkının herkesin bireysel sorumlulukları arasında yer aldığı göz ardı edilmemelidir."