Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2023: Etik Değerler ve Başarı Hikayeleri

Güncelleme:
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenecek 10. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplumu bir araya getirerek iş ahlakını ele alacak. Zirvede etik ilkeler, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan projeler paylaşılacak.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Türkiye İş Ahlakı Zirvesi (TİAZ), iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplumu bir araya getirecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İGİAD tarafından düzenlenecek Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, 8 Kasım'da Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye'nin iş ahlakı alanındaki en önemli platformlarından biri haline gelen TİAZ, iş dünyasında etik değerlerin sadece teoride kalmadığını, aksine uygulamalarla somut karşılık bulduğunu ortaya koymayı hedefliyor.

Bu yılki zirvede, iş ahlakını merkeze alan şirketlerin başarı hikayeleri, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan projeler paylaşılacak.

Böylece, etik ilkelerin iş süreçlerinde nasıl hayata geçirilebileceği konusunda ilham verici deneyimlerin katılımcılarla buluşturulması amaçlanıyor. Program boyunca iş dünyasının geleceğine yön verecek vizyoner yaklaşımlar ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşümlerin ahlaki boyutları ele alınacak.

Katılımcılar, yalnızca teorik tartışmalara değil, aynı zamanda pratikte uygulanabilir stratejilere de tanıklık etme fırsatı bulacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TİAZ, iş dünyasının önde gelen karar vericilerini, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini, genç girişimcileri ve öğrencileri bir araya getirerek iş ahlakı odağında güçlü bir etkileşim zemini sunmayı hedefliyor.

Böylelikle zirve, sadece bir tartışma ortamı değil, aynı zamanda geleceğe dair yeni işbirliklerinin ve ortak projelerin yeşerdiği bir buluşma noktası olacak.

"İş Ahlakında İyi Örnekler" konusunun ele alınacağı, Türkiye'nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ve akademisyenlere ev sahipliği yapacak zirvede, açılış konuşmalarını Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yapacak.

Ayrıca Karz-ı Hasen Vakfı, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, Dönmezler Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. A. Tevfik Dönmez, Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Karaoğlu ve Tohum Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akkuş programa konuşmacı olarak katılacak.

Oturumların moderatörlüğünü TRT Haber Kudüs Muhabiri Mücahit Aydemir ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir yapacak.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
