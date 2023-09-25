Türkiye-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı Van'da Yapıldı

Van'da Türkiye- İran heyetleri arasında, "Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nın 6'ncısı yapıldı.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantı, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Hakkari Valisi Ali Çelik, kurum amirleri ile İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullahzadeh, İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadık Mutamediyan katıldı.

"Türkiye-İran arasındaki ticareti 30 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz"

Toplantıda bir konuşma yapan Habibullahzadeh, Türkiye-İran arasındaki ticareti 30 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Her iki tarafın yetkililerinin de ticaretin gelişimine özel önem verdiğini ifade eden Habibullahzadeh, "Ankara'ya gelmeden önce Sayın Reisi ile yaptığım görüşmede, İran ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını, özellikle il ve sınır işbirliği konusunu ele aldık. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi, Batı Azerbaycan ile Türkiye'nin dört sınır vilayeti önemli ekonomik özelliklere sahip bir noktada yer alıyor. Bu özelliklerin arasında malların transiti ve enerji ihracatı da var. İki taraf arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda dikkat çekici bir ilerleme gösteriyor. İki taraf arasında elektrik alışverişi için iyi önlemler alındı. Bunların arasında önümüzdeki aylarda yapılmasını umduğumuz Hoy-Van elektrik alışverişi de var" dedi.

"Her iki ülkenin sınırında 400 yıldan beri barış ve huzur egemendir"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise ortak tarih ve kültüre sahip iki ülke arasında 534 kilometre sınırın bulunduğunu söyledi. Bu sınırın ise dünyanın en eski sınırlarından biri olduğunu ifade eden Vali Balcı, düzenlenen bu toplantıların 5'incisinin 12-13 Mayıs 2015'te İran'ın Hoy kentinde yapıldığını hatırlattı. Vali Balcı, "Her iki ülkenin sınırında 400 yıldan beri barış ve huzur egemendir. Bu sınır Türkiye'nin en uzun ikinci sınırı iken İran'ın en uzun 6'ncı sınırıdır. Her durumda dost ve kardeş ülke İran Türkiye'nin en önemli ve en büyük komşularından biridir. Aynı şekilde Türkiye de İran'ın en büyük ve en önemli komşularından birisidir. Sınır ticareti, sınırlara yakın bölgelerde yerleşik halkın coğrafi şartlar nedeniyle kendi ülkesinde temin edemediği ya da etmesinde güçlük çektiği ürünleri komşu ülkelerden kolay ve ucuz şekilde karşılayabilmesine imkan sağlayan bir dış ticaret şeklidir. Sınıf ticareti uygulamasıyla sınıra yakın bölgelerde ticaret ve taşımacılık sektörleri canlanmakta ve istihdama katkı sağlamaktadır. Böylelikle sınır bölgelerinden diğer bölgelere göç azalmakta komşu ülkeleri arasındaki ilişkiler ve karşılıklı güven ortamı gelişmektedir. Ülkemizde sınır ticareti uygulamalarının başladığı 70'li yılların sonlarından bu yana sınır ticaretine ilişkin düzenlemelerde günün şartlarına uygun olarak değişiklikler yapılması gerektiğine gidilmiştir. Söz konusu uygulamada ithalata konu ürünlerin cins ve miktarlarının arttırılıp düşürülmesinde genellikle ithalat politikaları ve ilgili bakanlıkların yetki ve sorumluluğunda yürütülen madde politikalarıyla iç piyasadaki arz ve talep dengeleri gibi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur" diye konuştu.

Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadık Mutamediyan da İran ile Türkiye arasındaki ticaret alışverişlerinin artmasını takip ettiklerini belirterek, "Batı Azerbaycan'da Türkiye sınırları önünde üç önemli ekonomik bölge var. Bunlardan en önemlisi Mako Serbest Bölgesi ve ardından Selmas Özel Ekonomik Bölgesi. Tabii yakın zamanda Urmiye'nin özel ekonomik bölgesinin inşası onaylandı. Bu yılın 5 ayında iyi ticaret alışverişleri gerçekleştirdiğimiz Türkiye; Çin, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından 2 milyar 241 milyon dolarla Batı Azerbaycan'ın dördüncü ihracat pazarı, üçüncü ithalat kaynağımızdır" şeklinde konuştu.

Daha sonra iki ülke arasında "57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" gerçekleştirildi. - VAN