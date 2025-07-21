Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 2026'da Sona Erecek

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Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, Ham Petrol Boru Hattı Protokolü ve diğer ilgili anlaşma ve protokoller, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sona erecek.

İki ülke arasında 27 Ağustos 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde hattın ilk fazı, 1976 yılında işletmeye alınmıştı. Anlaşma, 2010'da yenilenerek 15 yıllığına uzatılmıştı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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