Türkiye İnovasyon Haftası'na Stevie Awards'tan iki altın ödül

Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan Türkiye İnovasyon Haftası, Stevie International Business Awards'ta iki altın ödüle layık görüldü.

Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan Türkiye İnovasyon Haftası, Stevie International Business Awards'ta iki altın ödüle layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla TİM tarafından her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası", Stevie International Business Awards'ta "Etkinlik" kategorisinde "Toplumsal Katılım Etkinliği" ve "Konferans&Toplantı-Kongre" dalında iki altın ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Yeniliğin, üretkenliğin, farklılaşmanın diğer adı olan 'inovasyon' tüm sektörleri, hatta dünyayı dönüştürüyor. TİM olarak 2012'den bu yana inovasyon ekosistemini geliştirmek adına çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceğimiz Türkiye İnovasyon Haftası bu çalışmaların başında geliyor. TİM'in 30, Türkiye İnovasyon Haftası'nın 10. yılında inovasyonun, gençliğin ve aldığımız ödüllerin gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyıla taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

30 yıldır ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla Türk ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olan ve inovasyonu tüm faaliyetlerinin temeline koyan TİM, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri, öğrencileri Türkiye İnovasyon Haftası'nda bir araya getiriyor.

TİM'in iki altın kazandığı Stevie Ödülleri ekim ayında Roma'da düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Stevie International Business Awards'a bu yıl 61 ülkeden 3 bin 700'ün üzerinde başvuru yapıldı.