Üye Girişi
Haberler

Türkiye Innovatıon Week Gaziantep'te tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 10-12 Ekim tarihlerinde 11.kez düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'na (TIW) hazırlık kapsamında gerçekleştirilen TIW Anadolu Buluşmalarının 3.sü TİM, GAİB ve İstasyon Gaziantep iş birliği ile Gaziantep'te hayata geçirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 10-12 Ekim tarihlerinde 11.kez düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'na (TIW) hazırlık kapsamında gerçekleştirilen TIW Anadolu Buluşmalarının 3.sü TİM, GAİB ve İstasyon Gaziantep iş birliği ile Gaziantep'te hayata geçirildi.

TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAİB Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halit Uzanır, TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo ve İstasyon Gaziantep Direktörü Didem Özden ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte üniversite öğrencilerine inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması hakkında bilgiler verildi. İnovasyon alanında projesi olan 50'ye yakın üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlik yeni fikirlere ev sahipliği yaptı.

"Gençler Bizim Geleceğimiz"

İstasyon Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte söz alan TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci "Hem TİM olarak hem GAİB olarak gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Türk ihracatı gençlerimizin katkılarıyla ileriye taşınacak. Bizler de bu gibi etkinliklerde hem gençlerimizle bir araya geliyoruz hem onlar için eğitim programları düzenliyoruz hem de genç arkadaşlarımıza burslar vererek onlarla birlikte bu yolu yürüyoruz. Her bir gencimiz bizim için altın değerinde" dedi.

TIW hakkında da konuşan Kileci "Her yıl düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftasını bu yıl 11. kez gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde her yıl inovasyon şöleni yaşıyoruz. Birbirinden kıymetli projelerin, ürünlerin, fikirlerin, hizmetlerin yer aldığı etkinliğimize herkesi bekliyoruz. Burada bulunan genç kardeşlerimizin de güzel projelerle bizlere katkı sunacağını, yüksek katma değerli ürünlerle ihracatımızı besleyeceğini biliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi üretimimizi, emeğimizi, ihracatımızı artık daha inovatif işlere bir şekilde kaydırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Global İnovasyon endeksi'nde yükselişteyiz"

Başkan Kileci'den sonra söz alan TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo ise, "TIW'e hazırlık için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin üçüncüsünü ve sonuncusunu Gaziantep'te gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İnovasyon için yaptığımız faaliyetler artarak devam ediyor ve bu etkinlikleri Anadolu'ya yaymaya gayret edeceğiz. Devletimizin ve tüm paydaşlarımızın gayretleri ile atılan adımların neticesinde Global İnovasyon Endeksi'nde ülkemiz iki sıra yükselmiş oldu. Bugün aramızda bulunan genç İnovatim öğrencileri ile birlikte geleceği nasıl inşa edeceğimizi istişare edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şehrimize ve Ülkemize Katkıda Bulunacağız"

İstasyon Gaziantep Direktörü Didem Özden ise, "Bu etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İstasyon Gaziantep olarak bizler de KOBİ ve girişimcilere mentörlük, danışmanlık ve eğitimler veriyoruz. Burası inovasyon, proje ve bilişimle desteklediğimiz üç ayaklı bir yapı. Buradan ortaya çıkacak fikirler, projeler şehrimize ve ülkemize katkıda bulunacak" diye konuştu.

Etkinlik, soru-cevap seansının sonrasında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

gaziantep

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle! 27 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Galatasaray Kasımpaşa ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });