Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week, 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan etkinlik, inovasyon liderlerini, sektör devlerini, akademisyenleri, öğrencileri bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında geleceğin konuları, inovasyon projeleri, konferanslar, sergiler ve atölye çalışmaları yer alacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 10'uncusu gerçekleştirilecek inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week, 23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla TİM tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyet'in 100'üncü, TİM'in 30'uncu, Türkiye Innovation Week'in ise 10'uncu yılını kutladıkları bu anlamlı seneyi bir dönüm noktası kabul ettiklerini, bu nedenle Türkiye İnovasyon Haftası'nın isim ve logosunu değiştirdiklerini bildirdi.

Küresel ekonominin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Gültepe, "Bu dönüşümde de inovatif davrananlar bir adım öne çıkacak. Ülkemizin ve yakın coğrafyamızın en büyük inovasyon buluşması Türkiye İnovasyon Haftası, bu seneden itibaren yolculuğuna yeni ismi ve yeni logosuyla devam edecek. 23-25 Kasım'da gerçekleştireceğimiz Türkiye Innovation Week'le geleceği kurgulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İnovasyona ihtiyaç duyulacak 10 mega konu

Gültepe, Türkiye'nin ve dünyanın gelecek planının konuşulacağı kapsamlı bir program hazırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gelecek yüzyılda inovasyona en çok ihtiyaç duyulacak 10 mega konuyu tanımladık. Türkiye Innovation Week'te yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlıkta çığır açan çalışmalardan yeni nesil eğitim teknolojilerine, yapay zeka ve otomasyondan finansal teknolojilere kadar birçok konuyu geniş bir perspektifle inceleyeceğiz. İnovasyona en çok ihtiyacımız olacak sektör ve endüstriler hakkında önde gelen isimlerle, yenilikçi yaklaşımlarla ve çığır açan fikirlerle küresel ölçekte pozitif değişim yaratma yolunda nasıl ilerleyebileceğimizi planlayacak, konuşacak ve tartışacağız. Bu bakış açısıyla ele alacağımız sorunlar ve sunacağımız çözümlerle katma değerli ihracatın peşinde olan ihracatçılarımız için de stratejik bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, 9 yılda 10 milyon kişiye erişen inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması bu yıl da dünyada ve Türkiye'de fark yaratan inovasyon liderlerini, sektör devlerini, akademisyenleri, öğrencileri bir araya getirecek.

Türkiye Innovation Week 2023; dünyaca ünlü konuşmacıların yer alacağı paneller, master classlar, inovasyon projeleri-programları, konferanslar, sergiler, atölye çalışmaları, interaktif deneyim alanları, sergi ve enstalasyonlara ev sahipliği yapacak.