Türkiye Innovation Week 2025: Sanat ve Teknolojinin Buluşma Noktası

Türkiye Innovation Week 2025, bu yıl birbirinden farklı başlık altında toplam 20'nin üzerinde sergi, enstalasyon ve deneyim alanıyla katılımcılara sanat teknoloji buluşması sunuyor.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Innovation Week 2025'te, dijital sanat, yapay zeka sineması, VR deneyimleri, sürdürülebilir tasarım projeleri, giyilebilir teknoloji, atık heykeller ile interaktif ses ve görüntü enstalasyonları aracılığıyla 20'yi aşkın sanatçı ve tasarımcı ekip, geleceğin estetik ve teknolojik sınırlarını keşfe çıkarıyor.

9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, dijital sanat, sürdürülebilir tasarım, interaktif enstalasyonlar ve yapay zeka ile üretilmiş filmler, sergi alanlarında izleyicilerle buluşacak.

Tomorrow: Now teması çerçevesinde kurgulanan bu yaratıcı evren, ziyaretçileri yalnızca izlemeye değil, dokunmaya, etkileşime geçmeye ve birlikte üretmeye davet ediyor.

TIW25'e özel Tomorrow: Now edisyonuyla geri dönen Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, Alp Yüksel, Ayşegül Altunok, Büşra Kuruçay ve Mehmet Pala'nın eserlerini bir araya getiriyor.

Yapay zeka temelli üretimlerin öne çıktığı bu sergide, algoritmaların ve veri tabanlarının oluşturduğu görsel işitsel dünyalar, katılımcılara teknolojiyle iç içe geçmiş bir estetik sunuyor.

Eosa New Media Studio tarafından geliştirilen Motiflerin Yolculuğu ve Anadolu Tınıları enstalasyonları, ziyaretçilerin dokunuşlarıyla Anadolu motiflerini ve müziğini dijital anlatıya dönüştürüyor. Her temas, yapay zeka destekli içeriklerle yeni bir hikaye başlatıyor.

Sanatçılar Can Büyükberber, İrem Çoban ve Sefa Kocakalay tarafından yapay zeka ile senaryolaştırılan kısa film gösterimleri, sinema ve teknolojinin nasıl iç içe geçtiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

TIW25'in Eco Innovation Zone alanında, sürdürülebilirliğe adanmış projeler, doğayla uyumlu teknolojiler ve çevreye duyarlı üretimler sergileniyor. Aynı şekilde, Social Innovation Zone alanında sosyal fayda odaklı projeler ve iş birlikleri yer buluyor.