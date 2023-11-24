Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Son 20 yılda Türkiye'nin ihracatı 6 kat, ihracatçı sayısı 4 kat arttı" dedi.

TİM'in düzenlendiği Türkiye Innovation Week'e (Türkiye İnovasyon Haftası'na) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Gültepe, Türkiye İnovasyon Haftası'nın 10. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını aynı anda kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin küresel inovasyonda fark oluşturduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda nasıl ki Türkiye'nin ihracatı 6 kat, ihracatçı sayısı 4 kat arttıysa, 2053'te de ihracatı 4 kat, ihracatçı sayısı da 3 kat artmış olacak. Bütün bunlar daha çok üretimle, daha çok yatırımla, daha çok inovasyonla olacak. Bu sebeple, Türkiye İnovasyon Haftası'na büyük önem veriyoruz. Bu büyük buluşmada yavaş değişime yer yok, hızlı dönüşüme imkan var. Ülkemizin inovasyon odaklı ihracat artışını desteklemek ve inovasyon kültürünü geliştirmek adına çıktığımız bu yolda, 10. yılımızı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 10 yılda, 500 binden fazla katılımcıyı etkinliğimizde ağırladık. İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM, TİM-TEB Girişim Evlerimiz'le her sektörde, her ölçekte inovasyonu destekledik. Geçtiğimiz yılki etkinliğimizle, dünyanın en saygın organizasyon ödüllerini kazandık. 10. yılında, İnovasyon Haftamıza özel ilk kez olarak, hızlandırılmış inovasyon maratonunu başlattık. Türkiye İnovasyon Haritasıyla İnovasyon ve İhracat Raporunu hazırladık. Girişimcilik ekosisteminin buluşma noktası İnovaZon'u açtık. Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması'nı düzenledik. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Türkiye'de İhracatın Yolculuğu Sergisini açtık. Dünyanın geleceğini şekillendirecek 10 mega konu başlığı belirledik. 137 konuşmacı, 112 stant ve sergi alanıyla, dolu bir içerik bizleri bekliyor."

"Gençlerle beraber Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katacağız"

Gültepe, bu toprakların tarih boyunca yeni şeyler söylemek için can atan girişimci insanların yurdu olduğunu belirtti.

Gençlerle beraber, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katacak Türkiye'nin yüz akı ihracatçılarının olduğunun altını çizen Gültepe, İnovaLİG şampiyonlar arasında, AR-GE'ye en fazla pay ayıran şirketler ve inovasyon hamlesiyle katma değerli ihracat yapan firmaların olduğunu açıkladı.

Gültepe, fikrin inovasyona, inovasyonun ürüne, ürününse ihracata dönüştüğünü hatırlatarak tüm bunların neticesinde, sanayi bakanlığıyla takip ettikleri Küresel İnovasyon Endeksi'nde büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

10 yılda, 35 basamak yükseldiklerini belirten Gültepe, "İhracatımız içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 10'a çıkarma arzusundayız. Bu hedeflere ulaşma noktasında katkı sağlayacak Türkiye İnovasyon Haftası'na dair büyük hayallerimiz var." dedi.

Gültepe, "Etkinliğimizi önümüzdeki 10 yılda yakın coğrafyamızın, hatta Avrasya'nın en büyük inovasyon buluşmasına dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.