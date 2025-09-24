Türkiye Innovation Week 100'den fazla konuşmacıyı, binlerce katılımcıyı ağırlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week'in (TIW) 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now" temasıyla düzenleneceğini belirterek, "Bu yıl da ana sahne, yan sahneler, dijital deneyim alanları, masterclass ve atölyelerle son derece zengin bir program sunuyoruz. 7 ayrı salonda 100'den fazla konuşmacıyı, binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Karavelioğlu AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Innovation Week'in her yıl kendini yenileyen ve Türkiye'nin inovasyon vizyonunu dünyaya taşıyan en güçlü platformlardan biri olduğunu belirtti.

Etkinliğin "Tomorrow: Now" temasıyla düzenleneceğini ifade eden Karavelioğlu, "Bu yıl da ana sahne, yan sahneler, dijital deneyim alanları, masterclass ve atölyelerle son derece zengin bir program sunuyoruz. 7 ayrı salonda 100'den fazla konuşmacıyı, binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyoruz. Dünyanın pek çok yerinde böylesine kapsamlı bir programa erişmek için hatırı sayılır bütçeler ayırmak gerekirken Türkiye Innovation Week'te tüm bu nitelikli içerikler kamusal fayda anlayışıyla herkes için ücretsiz, erişilebilir ve kapsayıcı biçimde hayata geçiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karavelioğlu, yapay zekanın üretimden eğitime, sağlıktan finansa kadar her alanı dönüştürdüğü bir çağda, zamanın hızlandığını ve inovasyonda atılacak her adımın ülkenin geleceğini doğrudan etkilediğini göstermek istediklerini aktardı.

Böyle bir emeğin ve toplumsal fayda yaklaşımının ürünü olan TIW'ın yalnızca Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın değil, dünyanın en önemli inovasyon platformlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Karavelioğlu, "Toplamda 17 uluslararası ödülümüz bulunuyor. Bu özel ödülleri küresel etkinlik endüstrisini etkileyen bir başarı hikayesi olarak görüyor ve onur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel ölçekte stratejik ortaklıkları hayata geçirmeyi ve uluslararası etkileşim ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türkiye Innovation Week'te yer alacak"

Kutlu Karavelioğlu, bu yıl etkinlikte öne çıkan konular arasında yapay zekanın küresel rekabet üzerindeki etkisi, devlet vizyonları ve başarı modelleri, Türkiye'nin yapay zeka atılımı, yaratıcı endüstrilerde tasarımın dönüşümü, iş ve kariyer modellerinin evrimi, milyar dolarlık yapay zeka girişimlerinin oluşturulması gibi stratejik başlıkların yer aldığının altını çizdi.

Uluslararası alanda ses getiren isimlerden oluşan güçlü bir konuşmacı kadrosunu ağırlayacaklarına işaret eden Karavelioğlu, "Futbolun yaşayan efsanesi büyük maçların vazgeçilmez hakemi ve bugünün FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türkiye Innovation Week'te yer alacak." dedi.

Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week'in inovasyonu yalnızca teknoloji geliştirme süreci olarak değil, kültür, düşünme biçimi ve toplumsal değerlerin dönüşümü olarak ele aldığına dikkati çekerek, "Bu doğrultuda, Türkiye'de inovasyon ekosistemini büyütmek adına yıllardır devam eden önemli çalışmaların yanı sıra, yeni hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz sürdürülebilir inovasyon programlarımız bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

"İnovaTİM, Türkiye'nin en büyük açık inovasyon ekosistemlerinden biri haline geldi"

Türkiye Innovation Week içerisinde 2015 yılında bir kıvılcım olarak hayata geçirilen İnovaTİM'in Türkiye'nin en büyük açık inovasyon ekosistemlerinden biri haline geldiğini aktaran Karavelioğlu, lise ve üniversite öğrencilerine inovasyon, yapay zeka, teknoloji, AR-GE ve girişimcilik alanlarında eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Karavelioğlu, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren İnoSuit'in kurumsal inovasyonu teşvik eden İnovaLİG gibi programların da faaliyetler arasında yer aldığını ifade ederek, "Toplumsal inovasyon etkisi, gençlerin ve öğrencilerin inovasyon kültürünü erken yaşta deneyimlemeleriyle sağlanıyor. Bu yapı, adeta bir okul gibi işleyerek her yaştan bireyi yakalamayı hedefliyor. Üniversite öğrencisi de olsanız, kurumsal bir işte çalışan profesyonel veya kendi yolunu arayan girişimci de olsanız her kesimle ayrı ayrı bağ kurabilen bir ekosistemimiz var. Etkinliğimiz yalnızca üç günle sınırlı değil, yıl boyuna yayılan dijital etkileşim ağları, anketler, içerik paylaşımları ve yan etkinliklerle destekleniyor. Böylece inovasyon kültürü yalnızca iş dünyasında değil, toplumun her katmanında karşılık buluyor." açıklamasını yaptı.

"Türk ihracatçıların girişimci ruhu ve yeniliklere açık yapıları en önemli avantaj"

İnovasyonun Türkiye'nin ihracatta ilk 10 ülke arasına girme hedefinin en güçlü kaldıraçlarından biri olduğunu belirten Kutlu Karavelioğlu, bugün dünya ticaretinin yalnızca düşük maliyetle değil, yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerle şekillendiğini, üretim kabiliyetlerinin ileri teknoloji ve yapay zeka ile desteklemezse küresel rekabette şansın sınırlı olacağını vurguladı.

Karavelioğlu, TİM olarak inovasyonu bir strateji ve kültür olarak benimsediklerini ve ihracatçıları yeni teknolojilerle buluşturduklarını dile getirerek,"Türkiye Innovation Week de bu anlayışın sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli platformu. Burada paylaşılan bilgi, vizyon ve iş birlikleri, ihracatçılarımızı geleceğe hazırlayarak ülkemizin küresel pazarlarda güçlü bir aktör olmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk ihracatçıların girişimci ruhunun ve yeniliklere açık yapılarının en önemli avantaj olduğuna işaret eden Karavelioğlu, şunları aktardı:

"Bugün bu dinamizmi doğru alanlara kanalize ettiğimizde, Türkiye'nin küresel inovasyon yarışında öne çıkabileceği birçok stratejik başlık görüyoruz. Özellikle ileri teknoloji üretimi, yapay zeka uygulamaları, sürdürülebilir çözümler ve tasarım odaklı inovasyonu küresel pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabileceğimiz en kritik alanlar olarak değerlendirebiliriz. Teknolojik atılımlarımız, üretim gücümüz ve dijitalleşmeye dayalı yeni modellerimiz Türkiye'nin küresel pazarda rekabet avantajı kazanacağı kritik alanlar arasında yer alabilir."

"Küresel İnovasyon Endeksi'nde büyük bir sıçrama yakaladık"

Türkiye Innovation Week'i yalnızca bir etkinlik değil, Türkiye'nin inovasyon vizyonunu dünyaya taşıyan stratejik bir platform, bir vitrin olarak görmek gerektiğini ifade eden Kutlu Karavelioğlu, yıl içerisinde ortaya çıkan başarı hikayeleriyle Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin uluslararası kamuoyuna somut örneklerle sergilendiğini ve ödüllendirildiğini aktardı.

Karavelioğlu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi'nde büyük bir sıçrama yakalandığına işaret ederek,"Hedefimiz inovasyonu besleyen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlayarak ülkemizi dünya sıralamalarında ilk 10 ülke arasına taşımak." dedi.

TİM olarak inovasyon stratejilerini, ülkenin dijital ve yeşil dönüşüm süreçleriyle bütünleşik şekilde kurguladıklarını aktaran Karavelioğlu, "Bu entegrasyonun temelinde, ihracatçılarımızı aynı anda hem ileri teknolojilerle hem de sürdürülebilir üretim modelleriyle buluşturmak yatıyor." yorumunu yaptı.

"TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük programı hayata geçirildi"

Kutlu Karavelioğlu, Dünya Bankası desteğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin yürütüldüğünü ifade ederek, proje kapsamında, TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük programının hayata geçirildiğini anımsattı.

Kurumların kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilirlik sistemlerinin tasarlanması, uygulanması ve izlenebilirliğinin sağlanması adına ihtiyaç duydukları mentörlük hizmetini program aracılığıyla sunduklarını aktaran Karavelioğlu, şunlar kaydetti:

"Yapay zeka destekli sürdürülebilirlik platformumuz GREENTİM, ihracatçı firmaların hizmetinde. Firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir gelecek kapsamında ilgili analizleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından akredite edilen ISO 14064-1 standardı ile uyumlu karbon emisyon hesaplamaları ve raporlamaları yapabiliyor, farkındalık oluşturacak bilgi ve eğitimlere erişebiliyor. Şu anda 400'e yakın firma bulunuyor. 150 bin ihracatçımız bu hesaplamaları GREENTİM üzerinden yaptığında yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamış olacağız. Üniversite-sanayi iş birliğiyle, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde sürdürülebilirlik altyapısının oluşturulması, yönetilmesi ve yetkinliklerinin güçlendirilmesini hedeflediğimiz bir başka programımız ECOTİM üzerinden 19 ilden 92 firma başvurusu aldık. Daha birçok programımız, inovasyonu sürdürülebilir kalkınmanın temel aracı haline getiriyor. Türkiye Innovation Week bu stratejik entegrasyonu somutlaştıran en büyük platformumuz; deneyim alanları, projeler ve iş birlikleri aracılığıyla bu dönüşümleri katılımcılarla buluşturuyor."