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Türkiye, İngiltere Golf Turizmi Açısından Önemli Pazar

Türkiye, İngiltere Golf Turizmi Açısından Önemli Pazar
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Par5 Escapes'in Kurucu Ortağı Abdullah Hazar, Türkiye'nin Belek bölgesinin golf turizminde öne çıktığını ve İngiltere'den gelen golf turistlerinin yüksek harcama potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

İngiltere'de faaliyet gösteren golf turizmi acentesi Par5 Escapes'in Kurucu Ortağı Abdullah Hazar, Avrupa'da bulunan 10 milyon golfçünün 5 milyonunun İngiltere'de yaşadığını belirterek, " Türkiye, İngiltere golf turizmi açısından en önemli pazar." dedi.

AA muhabirinin Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023'te Belek bölgesine en çok yabancı ziyaretçi Rusya, Almanya, İngiltere, Kazakistan ve Polonya'dan geldi.

Belek'e 2019'da gelen yerel ve yabancı ziyaretçilerin toplamı 1 milyon 662 bin 203 olurken, 2020'de Kovid-19 salgınının etkisiyle sayı 607 bin 118'e geriledi. Salgın sonrasında ise tekrar yükselişe geçen toplam ziyaretçi sayısı 2023'te 1 milyon 772 bin 313 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Belek'e Rusya'dan 354 bin 698, Almanya'dan 257 bin 963 ve İngiltere'den 162 bin 426 ziyaretçi geldi. 2023'te İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı, 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

"Avrupa'da bulunan 10 milyon golfçünün, 5 milyonu İngiltere'de yaşıyor"

Par5 Escapes'in Kurucu Ortağı Abdullah Hazar, Türkiye'nin, özellikle Belek bölgesinin, golf turizminde öne çıktığına dikkati çekti.

Son 5 yılda Antalya'da oynanan golf oyun sayılarına bakıldığında İngilizlerin birinci sırada olduğunu aktaran Hazar, "Bu, aslında doğal bir sonuç. Çünkü Avrupa'da bulunan 10 milyon golfçünün, 5 milyonu İngiltere'de yaşıyor. Türkiye, İngiltere golf turizmi açısından en önemli pazar." diye konuştu.

Belek'te, dünya standartlarında golf sahalarının bulunduğunun ve sahaların, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak düzeyde olmasının çok önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Hazar, bölgede beş yıldızlı otellerin bulunmasının, sahil şeridine yakın ve golf sahalarının birbirine yakın olmasının da önemli olduğunu belirtti.

Hazar, "Golf, açık alanda oynanan ve uzun süren bir spor olması sebebiyle çok sıcak ve çok soğuk havalarda oynandığında beklenen keyfi vermeyebiliyor. Bu nedenle özellikle kış döneminde İngilizler aradıkları ılıman iklimi Antalya'da bulabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den gelen golf turistlerinin genellikle yüksek harcama potansiyeline sahip profil oluşturduklarını vurgulayan Hazar, "Ortalama bir İngiliz golf turistinin konaklama ve golf sahası ücretleri için yaptığı harcamalar, tatilin süresine ve seçilen otel kategorisine bağlı olarak değişmekle beraber Belek'teki lüks otellerde 7 günlük bir golf tatili için kişi başı harcama genellikle 1500-3000 sterlin aralığında." şeklinde konuştu.

"IGTM gibi golf fuarlarına da golf otellerimizin katılımı oldukça önemli"

Par5 Escapes olarak İngiltere'de Türkiye'yi tanıtırken "her şey dahil" konseptini özellikle ön plana çıkardıklarını anlatan Hazar, Avrupa'da her şey dahil paketlerin hem sayısının az olduğunu hem de Türkiye'de sunulan hizmetin ve yemek kalitesinin çok altında kaldığını belirtti.

Hazar, İngiltere'nin birçok noktasından Antalya'ya direkt seferler olmasının da avantaj olduğunu dile getirdi.

Golfün sosyal bir spor olduğuna ve golf kulübü üyelerinin birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduklarına işaret eden Hazar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle biz İngiltere'deki golf kulüpleriyle Türkiye'yi tanıttığımız ortak turnuvalar düzenliyoruz. Bunun dışında International Golf Travel Market (IGTM) gibi golf fuarlarına da golf otellerimizin katılımı oldukça önemli. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) İngiltere'de yaptığı reklam kampanyaları ve işbirlikleri çok başarılı ve etkili. TGA'nin golf turizmine desteğe devam etmesinin Türkiye'nin bu pazarda rekabet gücünü artırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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