Türkiye İMSAD, inşaat sektörü gündemini değerlendirdi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) küresel çapta inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( Türkiye İMSAD) küresel çapta inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD tarafından ikinci kez düzenlenen "Sektörel Ekonomi Gündemi" toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu'nun yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından takip edildi.

Türk ekonomisini etkisi altına alması beklenen faktörlere ışık tutulan toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, inşaat malzemeleri ihracat pazarlarındaki gelişmeler ve ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün yol haritası başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı analizlerini paylaştı.

"Önümüzdeki altı aylık sürecin çok daha verimli geçeceğine inancımız tam"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Küçükoğlu,, 2023'ün ilk yarısına dek yaşanılan sürecin etkilerinin yılın ikinci yarısında azalacağını ve 6 aylık sürecin çok daha verimli geçeceğine inandıklarını aktardı.

Türkiye'nin sahip olduğu yüksek ihracat ve yurt içi potansiyelin etkisiyle ikinci altı ayda olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediklerini aktaran Küçükoğlu, "Türkiye İMSAD olarak, her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mevcut ihracat pazarlarımızı geliştirmeyi, yeni pazarlarda daha etkin olmayı ve ülkemize olan katkımızı artırmayı hedefliyoruz.

Bölgemizde üretim üssü olma yolundaki ilerleyişimizin de yılın ikinci altındaki gelişimle birlikte olumlu etkileneceğine inanıyoruz. Bunun için büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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