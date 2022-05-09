Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçları açıklandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( Türkiye İmsad ) tarafından hazırlanan Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre, yüksek performansını sürdüren inşaat malzemeleri sanayisi, martta 3,33 milyar dolara ulaşarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana tarihin en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yüksek performansını sürdüren inşaat malzemeleri sanayisi, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni koşulların getirdiği ilave taleple birlikte martta 3,33 milyar dolara ulaşarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Yıllık (son 12 aylık) ihracat ise mart ayı sonunda 33 milyar doları aştı ve yine endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana bir başka rekor olarak tarihe geçti.

Devam eden savaşın ihracat üzerindeki olası etkilerinin gelecek aylarda da görülmesi bekleniyor.

Rapora göre, pazarlardaki belirsizliklere rağmen Türkiye'ye yönelik ilave ihracat talebi mart ayında da sürdü. İhracat, bu yıl miktar olarak yüksek seviyede gerçekleşse de Mart 2021'in yüzde 3,7 altında kalarak 5,7milyon ton oldu.

Son 12 aylık ihracat ise miktar olarak 65,1 milyon tona çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 artarak 0,41 dolar/kilogramdan 0,58 dolar/kilogram seviyesine yükseldi. Böylece ihracat birim fiyatı yıllık ortalaması da 0,51 dolar/kilogram seviyesine çıktı.

8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları yükseldi

Martta inşaat malzemeleri ithalatı, yükselen risklere karşın geçen yıla göre yüzde 15,7 artış kaydederek 943 milyon dolara ulaştı.

Mart ayında 316 bin 957 ton ile Mayıs 2018 sonrası en yüksek ithalat gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı aylık ortalaması 3 dolar seviyesinde kalarak martta 2,98 dolar/kilogram oldu.

İnşaat malzemeleri ihracat performansının alt sektörler itibarıyla geçen yılın mart ayına göre güçlendiği görüldü. Değer olarak gerçekleşen artışlar daha çok birim fiyatlardaki yükselişten kaynaklanırken, miktar olarak ise artışların yavaşlamaya başladığı izlendi.

Martta 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları, küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artışların da etkisiyle geçen yıla göre oldukça yükseldi.

Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatları, geçen yılın mart ayına göre yüzde 28,4, mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı da yüzde 26,8 arttı.

Prefabrik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 48,5, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 32,8 ve metal bazlı ürünlerin yüzde 35,7 yükseldi.

Alt ürün grupların 3'ünde ihracat, miktar olarak geçen yılın mart ayına göre artış gösterdi. Miktar artışlarında geçen yılın ilk aylarında gerçekleşen artışların baz etkileri görülmeye başlandı.

5 alt üründe ise miktar olarak gerileme yaşandı. Martta ihracat artışları demir çelik ürünlerinde yüzde 17,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 25,1 ve yalıtım malzemelerinde ise yüzde 44,6 oldu. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ihracatı miktar olarak yüzde 10,8 geriledi.

Türkiye sanayi ihracatı performansı mart ayında hızlandı

Mart 2022'de 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak önemli oranda yükseldi. En yüksek ihracat değer artışı yüzde 70 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti.

Demir çelik ürünlerinde yüzde 50,1, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 31,6, yalıtım malzemelerinde yüzde 46,7 ve prefabrik ürünlerde yüzde 26,5 ihracat değeri arttı.

Yeni yıldan itibaren yükselen Türk sanayi mallarına yönelik ilave talebin bir sonucu olarak, martta yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. Mart 2022'de sanayi ürünleri ihracatı, değer olarak 17,16 milyar dolara yükselerek aylık rekorunu kırdı.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı da miktar olarak 10,05 milyon ton ile önceki aylara göre martta yükseliş kaydetti. Martta ortalama ihracat birim fiyatları yüksekliğini koruyarak Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ihracata katkısını sürdürdü.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyat 2021'in mart ayında 1,44 dolar/kilogram iken, Mart 2022'de 1,71dolar/kilogram oldu.

Birim fiyatların yükselişinde küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış belirleyici olurken, devam eden savaş, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sanayi malı ihracatına olası etkilerinin gelecek aylarda görülebileceği değerlendiriliyor.