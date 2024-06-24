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Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre; imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" açıklandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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