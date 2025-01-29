Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenecek

Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarının konuşulduğu toplantıda, sağlık turizmi, teknoloji, savunma sanayi ve tarım gibi çeşitli sektörlerde ortak çalışmalar yapma kararı alındı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Charles Scott ve Matumba L. Eden, SANKON heyetini kabul ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıda, Büyükelçilik Müsteşarı Charles Scott, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini vurgulayarak, SANKON ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Zimbabve'nin ekonomik gelişmeleri ve yatırım imkanları hakkında bilgiler verdi.

SANKON heyeti adına konuşan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden ve gıda gibi pek çok sektörde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Bay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile Zimbabve arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Türkiye ile Zimbabve arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, gıda, ithalat ve ihracat gibi birçok alanlarda iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu yetkilileri de katıldı. Bu ziyaret, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da pekiştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
img

"Seni de mi satın aldılar?" diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.