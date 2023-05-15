Türkiye ile Uruguay iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

ULUSKON'un bünyesindeki iş insanlarının da hazır bulunduğu toplantıya, Başkan Nezaket Atasoy ve Uruguay Büyükelçisi Hugo Arturo Cayrus Maurin yanı sıra alanında uzman iş insanları da katılım sağladı. Toplantıya katılan iş insanları kendi sektörleri hakkında iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan sunumları yaptı. İkili görüşmelerde tarım, turizm, ekonomi ve diplomatik ilişkiler görüşüldü.

'TÜRKİYE İLE URUGUAY ARASINDA İHRACAT, İTHALAT VE YATIRIMLARI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Toplantının açılış bölümünde, Büyükelçi Hugo Arturo Cayrus Maurin ile ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ülkelerinden ve yapılacak iş birliğinden kısaca bahsettiler. Toplantı, BaşkanAtasoy'un açılış konuşmasıyla başladı. Atasoy, "Uruguay Büyükelçiliğinin açılmasından sonra sizleri Türkiye'de ve uluslararası seviyede ses getirmiş konfederasyonumuz ULUSKON'da ağırlamaktan onur duyduğumuzu söylemek istiyorum. ULUSKON olarak bugüne kadar birçok ülkede ticarete yön veren çalışmalar yaptık ve bunların devamının geleceğinden hiç şüphem yok. Türkiye ile Uruguay arasında ihracat, ithalat ve yatırımları büyütmek istiyoruz. Latin Amerika'da lojistik bakımından önemli bir coğrafya. Uruguay bu önemli coğrafyada adından söz ettiren bir ülke olarak dikkatleri çekiyor. Uruguay ekonomisi, canlı ve büyüyen bir ekonomiye sahip. Bu büyümede, ülkede demokrasinin gelişmiş olmasının ve serbest ekonomi şartlarına uyulmasının büyük etkisi var. Türkiye ve Uruguay arasında, başta ihracat olmak üzere ithalat ve yatırım alanlarında iş birliği yapılması yönünde ortak bir irade gelişiyor. Biz de bu irade çerçevesinde, ULUSKON bünyesindeki iş insanlarımızla birlikte Uruguay Büyükelçimizin şekillendireceği bir programa uygun olarak, Uruguay'a yakın dönemde bir ziyaret planlıyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIM YAPMAK'

Büyükelçi Hugo Arturo Cayrus Maurin ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle ULUSKON olarak yaptığınız başarılı işlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye ile Uruguay arasında 300 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor ve bu ticaret hacmini daha da artırmak istiyoruz. Türkiye'nin çok büyük ticari bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Uruguay olarak hedefimiz, iki ülke arasında iş birliği artırmak ve daha fazla yatırım gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Uruguay'da olduğu gibi Ankara'da da Büyükelçiliğimizi açmış bulunmaktayız. Ankara ve Uruguay'da kapımızın her zaman size açık olduğunu belirtmek isterim. Uruguay'da demokratik değerler ve bağımsız yargının rolü çok önemli görülür. Bunlar, bizimle ticaret yapmak isteyen ülkeler için bir güvence niteliği taşımaktadır. Öbür sektörlerin yanı sıra turizm sektörünün de iki ülke arasında gelişmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda iş birliği içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Başkan Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON adına Büyükelçi Maurin'e bir anı plaketi takdim etti. Büyükelçi Maurin ise Başkan Atasoy'a, Uruguay'ın girişimci kadınlarının oluşturduğu 'Uruguay'ın Elleri' isimli organizasyonun hazırladığı el işi bir kartlık hediye etti. Hediye takdiminin ardından toplantı sona erdi.