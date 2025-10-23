Haberler

Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptının, maden arama ve üretiminde yeni fırsatlar oluşturacağını ve ortak yatırımları teşvik edeceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptının, maden arama ve üretiminde yeni fırsatlar oluşturacağını ve ortak yatırımları teşvik edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turunun son durağı Umman'da madencilik alanında yeni bir adım atıldı.

Bakan Bayraktar'ın temmuzda Muskat ziyaretinde iki ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri alanlarında işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turunun son durağı olan Umman'da, Bayraktar ve Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi, iki ülke arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Varılan anlaşma kapsamında iki ülke, maden ruhsat bölgeleri ile mevcut yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi ve verileri paylaşacak ve madencilik yatırımlarına yönelik işbirliği fırsatlarını belirleyecek.

Anlaşmaya göre, kamu ve özel sektör şirketleri arasında maden arama ve üretim imkanlarına yönelik ortak yatırımlar teşvik edilecek ve madencilik, kritik mineraller ve yer bilimleri alanlarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.

"İki ülke arasında tecrübe paylaşımını artıracağız"

Bakan Bayraktar, varılan mutabakata ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Umman'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'in başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşme marjında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile 'Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni işbirliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik işbirliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.