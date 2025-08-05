Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ve ticari ilişkileri kapsayan JETCO anlaşması imzalandı. Bakan Bolat, "Ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Suriye JETCO Kurucu İmza Töreni'ne katıldı. JETCO anlaşması çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetler yer aldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ve heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu kaydetti. Bolat, yapılan ziyaretle 10'dan fazla anlaşmayı bugün ve yarın Ankara'da ve İstanbul'da heyetler arasında imzalamış olacaklarının altını çizdi.

Suriye heyetinin Türkiye'deki programına ilişkin konuşan Bakan Bolat, "Bu ziyaret sırasında gerek Ticaret Bakanlığımız ile gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ile resmi temaslar yapılacak. Organize sanayi bölgelerinde inceleme gezileri yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk ve Suriyeli iş insanları arasında Yatırım ve Ticaret Forumu'nun birisi Ankara'da, diğeri İstanbul'da gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

Suriye ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerde de olumlu bir hava estiğini ifade eden Bolat, 2024 yılında toplam ticaretimiz 2,6 dolar olduğunu fakat bu yılın ilk 7 ayında 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştıklarını ifade etti.

"Ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak"

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik anlamda yeni bir dönemin başladığını dile getiren Bolat, "Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. ve daha önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanmış olan ama 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması için müzakere konusunda önerilerimizi yaptık. Bu doğrultuda biraz sonra misafir bakan kardeşimle birlikte JETCO denilen ekonomi ve ticaret ortaklık anlaşmasını imzalayacağız. Bundan sonra ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak" ifadelerine yer verdi.

Bolat, ülkenin ulaştırma bakanları arasında 28 Haziran'da İstanbul'da imzalanan ve ikili ve transit geçişlerin önünü açan uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki anlaşmanın da karşılıklı ekonomik ilişkileri hızlandıracağının altını çizdi.

"Ticaret, gümrük, ekonomi alanlarında işbirliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturmuş olacağız"

Nidal eş-Şaar ile iki ülkenin kamu kurumları arasında idari gelişim ve yönetim alanında işbirliğine ilişkin de bir mutabakat zaptı imzalayacakları bilgisini veren Bolat, "Böylece Suriye'nin ticaret, gümrük ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım işbirliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturmuş olacağız. Türkiye'nin kamu özel ortaklığı ve yap işlet devlet projeleri bağlamındaki tecrübelerini de kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetler için de kapsamlı istişarelere devam edeceğiz. Bu konuda da bir ortak gümrük komitesi kurulması önerisini kendilerine yaptık. Türkiye Suriye arasındaki halen faal olan yedi gümrük kapımızda artan yolcu ve ticaret trafiğini karşılayabilmek için modernizasyon ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca transit taşımacılığında yeniden sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmış durumdadır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, Türkiye Suriye İş Konseyi'nin yeniden kurulduğu bilgilerini dile getirerek, konseyin kuruluş sözleşmesinin DEİK'te Türk ve Suriyeli iş kuruluşları arasında gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Suriye Sanayi ve Ekonomi Bakanı Nidal eş-Şaar ise Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin eskilere dayanmakta olduğunu söyleyerek, "Bildiğiniz gibi tarihi bağlarımız ve coğrafi konum nedeniyle zaten birbirimizden ayrılamayız. Aynı zamanda iki ülkenin de geleceği birdir. Bildiğiniz gibi Suriye halkı çok zor yıllardan sonra bir devrim gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde kimin bize dost olduğunu, kimin bize dost olmadığını burada gerçek değerleriyle birlikte öğrenmiş olduk geçmiş 70'li yıllarda. Türkiye aslında bizim sadece komşu ülkemiz değil. Türkiye bizim için ikinci bir vatandı. Milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi ve Türkiye'yi bir vatan olarak gördü. Türkiye onları kucaklamış oldu. ve aynı zamanda onların beklentileri cevap vermek için çalışmalarını yürüttü. Kapılarını açtı, Türkiye aynı zamanda gönlünü da açtı, sınırlarını da açmış oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tutumu hiçbir zaman unutulamaz" şeklide konuştu. - ANKARA