Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu seferleri artıyor

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan Rus basınına yapılan açıklamada, iki ülke arasında en üst düzeyde varılan mutabakat kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Alınan karar kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerinin artacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus ve Türk hava yolu şirketlerinin haftada toplam 1.300'den fazla sefer gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.