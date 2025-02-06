Türkiye ile Mısır Arasındaki Turizm İlişkileri Güçleniyor

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr Elkadı, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami ve beraberindeki heyet, TÜRSAB Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Mısır turizmindeki son gelişmeleri ele almak ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya TÜRSAB'dan Başkan Firuz Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Akyıl ve Erol Türk, Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, Kültür Turizmi İhtisas Başkanı İlham Seyyale, Dış Turizm İhtisas Başkanı Kemal Ertem, Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat ile İhtisas Başkanlıkları Direktörü Ceylan Yiğiterhan katıldı.

Toplantıdaki konuşmasına açıklamada yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Mısır heyetini ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Bağlıkaya, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da gelişmesi için TÜRSAB olarak destek vermeye açık olduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Mısır arasındaki turizm hareketliliğinin henüz çok yüksek seviyede olmadığını ama yapılacak çalışmalarla arttırılabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, şunları ifade etti:

"Mısır, rekabetçi bir turizm ülkesi ancak mevsimsel farkları da dikkate aldığımızda Mısır'ı rakip değil partner olarak değerlendiriyoruz. Yaz ve kış dönemlerindeki talepleri de göz önünde bulundurduğumuzda işbirliği olanaklarımızı artırmak istiyoruz. Türkiye'de nüfus potansiyeli bakımından çok büyük şehirlerimiz var. Bunların her birisinden Mısır'ın başkenti Kahire ve Şarm El Şeyh bölgesine gerek charter gerekse de tarifeli uçuşlarla turizm trafiğini artırabiliriz. TÜRSAB olarak karşılıklı turist trafiğini artırmak için elimizden geleni yapacağız."

Mısır'ın Akdeniz kıyısında Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirdiği Ras El Hekma Projesi'ne de değinen Bağlıkaya, Akdeniz çanağında oluşturulan yeni turizm merkezinin ortaya koyduğu vizyonla fark yarattığını kaydetti.

"Türkiye ile turizm ilişkilerimiz güçleniyor"

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de ülkesinin turizmdeki istikrarlı büyümesinin devam ettiğini ve turizm potansiyelinin giderek arttığını belirtti.

Fethi, Mısır'ın sadece deniz, güneş ve piramitlerden ibaret olmadığını, zengin tarihi ve kültürel mirası, çölleri, müzeleri ve keşfedilmemiş turistik alanlarıyla zengin turizm çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çekti.

Mısır'daki özellikle piramitler bölgesinde hayata geçirilen yatırımların yanı sıra müzecilik alanındaki yeniden yapılanma projelerine işaret eden Fethi, yeni projelerin ülke genelinde turistik deneyimi zenginleştirmek amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Türkiye ile turizm ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurgulayan Fethi, "Türkiye ile turizm ilişkilerimiz güçleniyor. Türk turistlerin Mısır'a ilgisi arttı. Uçuş sayılarının artmasıyla Türk turist sayısının daha da büyümesini bekliyoruz. Mısır'a yönelik uçuş bağlantılarının güçlendirilmesi, turist sayısının artmasında önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Mısır'a ziyaretlerde vize kolaylığı sağlanmasının turist sayısının artmasında önemli katkı sağladığına işaret eden Fethi, "Türkiye ile işbirliğini çok önemsiyoruz. İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da derinleşmesini bekliyoruz. Bu kapsamda çeşitli temaslarda bulunduk. TÜRSAB'da olmaktan da son derece mutluluk duyduk." değerlendirmesinde bulundu.