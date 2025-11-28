Haberler

Türkiye ile Malezya Arasındaki Ticaret Hacmi Hızla Büyüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin, işbirliği alanlarının genişlemesiyle gelecek yıllarda 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, yılın 9 ayında geçen yıla göre %14,8 artarak 3,9 milyar dolara ulaştı.

KUALA Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin gelecek yıllarda 10 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken, sektör paydaşları ilişkilerin önemini vurguluyor.

Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Malezya ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 3 milyar 451 milyon 956 bin 197 dolardan 3 milyar 962 milyon 783 bin 776 dolara çıktı.

Geçen sene iki ülkenin ticaret hacmi, 4 milyar 964 milyon 661 bin 123 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye'nin Malezya'ya ihracatında artış ivmesi sürerken, yılın 9 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 yükseliş gösterdi.

Bu ülkeye geçen yıl ocak-eylül döneminde 290 milyon 246 bin 692 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 460 milyon 241 bin 372 dolara çıktı.

"Malezya'nın Türkiye ile ticari ilişkilerinin daha da artacağını öngörüyoruz"

Malezya Palm Yağı Konseyi Üst Yöneticisi Belvinder Sron, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, stratejik konumu, nüfusu ve pazar dinamikleriyle Malezya için önemli bir ticaret partneri konumunda." dedi.

Sron, Malezya'nın ürün portföyünün Türkiye'nin genişleyen imalat sektörünü ve komşu pazarlara ihracatını desteklemek için iyi bir konumda bulunduğunu belirterek, bu durumun işbirliği için yeni fırsatlar ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye ile ticari ilişkileri en üst düzeye çıkarmak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerini artırmak istediklerini dile getiren Sron, "Türkiye ve Malezya arasındaki ticari ilişkiler artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Sron, Türkiye'ye ihracatlarında palm ve palm yağı türevlerinin önemli bir kalem olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Malezya'dan ithal ettiği yaklaşık 1 milyon tonluk palm ve palm yağı türevlerinin büyük bölümü katma değerli işleme ve imalatta kullanılıyor ve bu nihai ürünler, komşu ülkelere ihraç ediliyor." dedi.

Türkiye'nin, bu yönüyle Malezya palm yağının daha geniş bir ticaret ve sanayi ekosistemine katkıda bulunması fırsatı sunduğunu belirten Sron, nüfus artışı ve turizmdeki gelişmelere bağlı olarak Malezya'nın Türkiye ile ticari ilişkilerinin daha da artacağını öngördüklerini söyledi.

Malezya, yağ endüstrisinde gelişimini sürdürüyor

Sron, Malezya'nın, Türkiye ile hem gıda hem de gıda dışı sektörlerde işbirliğini genişletme arzusunda olduğunu vurgulayarak, Malezya'nın, dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi konumuna geldiğini ve küresel palm yağı arzının yüzde 24'ünü karşıladığına dikkati çekti.

Malezya'nın, en değerli tarımsal ihracat kalemi olan palm yağından geçen yıl 24 milyar dolar ihracat geliri elde ettiğini söyleyen Sron, sürdürülebilirlik prensipleriyle üretilen palm yağının Malezya'da 450 binden fazla küçük çiftçinin geçim kaynağı olduğunu ve ülkede ham palm yağı üretiminin 19,3 milyon tona ulaştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3'ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

3'ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.