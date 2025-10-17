Türkiye ile Güney Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkiler Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye - Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) 2'nci gününde düzenlenen Güney Afrika Ülke Tanıtımı oturumunda konuştu. Bakan Bolat, " Aradan geçen 22 yılda Türkiye- Afrika ilişkileri her alanda mükemmel düzeye yükseldi. Diplomaside, ekonomide, ticarette rakamlarımız çok büyüdü. Türkiye- Afrika ticareti 7 kat arttı ve 37 milyar dolara yükseldi. Bu yıl inşallah 40 milyar doları aşacağız." dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TABEF'in 2'nci gününde düzenlenen 'Güney Afrika Ülke Tanıtımı' oturumunda biraraya geldi. Programda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin son 22 yılda büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

'JETCO'NUN KURULMASI ANLAŞMASINI İMZALADIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açılış konuşmasında, "Bugün, şu anda gerçekleştirdiğimiz Türkiye - Güney Afrika Ekonomi Forumu, inşallah Türkiye ile kardeş ülke, dost ülke Güney Afrika arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme hususunda çok önemli bir lokomotif görevi görecek. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin, Ankara'daki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetimizle yaptıkları görüşmelerde çok önemli anlaşmalara imzalar attık. Biz de Ticaret Bakanları olarak her iki ülke arasında ortak bir ekonomi ve ticaret komitesi, kısa adıyla JETCO'nun kurulması anlaşmasını imzaladık. Diğer taraftan da serbest bölgeler alanında işbirliği anlaşması imzaladık. Ankara'da bakanlar arasında başka imzalar da atıldı. JETCO ile inşallah bundan sonra Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha hızlı rakamlara yükselteceğiz ve her iki ülkenin kıymetli halklarının refahının artması için bu çalışmalar büyük katkılar yapacaktır" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCI HEYETLE GÜNEY AFRİKA'YA GİDECEĞİZ'

Bakan Bolat, "Gelecek yılın ilk yarısı içinde inşallah Türkiye'den çok geniş bir yatırımcı, müteahhitlik ve ticaret heyetiyle beraber Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştireceğiz ve bu JETCO toplantılarının ilkini Güney Afrika'da yapacağız. Güney Afrika Cumhuriyeti, 3 trilyon dolar milli geliri olan Afrika kıtasının en gelişmiş, en sanayileşmiş, altyapısı en iyi durumdaki ülkesi konumunda. İnşallah daha güzel rakamlara ve daha büyük ekonomik gelişmelere ulaşmalarını yürekten diliyoruz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak değerli Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında başlattığı Afrika stratejisi çerçevesinde bütün Afrika ülkeleri gibi Güney Afrika Cumhuriyeti ile de siyasi, diplomasi, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji her alanda ilişkilerimizi azami büyüklüğe çıkarmak, yükseltmek için çalışıyoruz ve bunların da gerçekten semeresini gördük. Türkiye, Afrika'ya eşitlik, adalet, karşılıklı saygı ve yüzyıllarca mağdur edilmiş Afrika halklarının ve Afrika ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve buna destek olma amacıyla Afrika'ya bakmaktadır. Afrika için güvenilir, sağlam, güçlü bir müttefik ve ortaktır. Biz de Afrika ülkelerini aynı şekilde görüyoruz" diye konuştu.

'22 YILDA TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL DÜZEYE YÜKSELDİ'

Bolat, "Aradan geçen 22 yılda Türkiye-Afrika ilişkileri her alanda mükemmel düzeye yükseldi. Diplomaside, ekonomide, ticarette rakamlarımız çok büyüdü. Türkiye-Afrika ticareti 7 kat arttı ve 37 milyar dolara yükseldi. Bu yıl inşallah 40 milyar doları aşacağız. Türk yatırımları Afrika'da 15 milyar doları aştı ve yüzbinlerce Afrikalı'ya gelir kazandırmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti ile de karşılıklı ticaretimiz 2 milyar doları aşmıştır. Bu noktada 650 milyon dolar Türkiye'nin ihracatı, 1 milyar 350 milyon dolar da Güney Afrika'nın ihracatı vardır. Başta tarım makineleri olmak üzere elektrikli makineler, savunma sanayi ürünleri, otomotiv ürünleri, demir, maden, kömür sektörlerinde karşılıklı ticaretlerimizi ve yatırımlarımızı artırabileceğimiz büyük fırsatlar bulunmaktadır. Enerji sektörü, ulaştırma sektörü ve liman işletmeciliği de Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliği alanlarında yer almaktadır.Güney Afrika'dan Türkiye'de 80 kadar yatırımcı firma bulunmakta, yaklaşık 75 kadar Türk firma da beyaz eşya, plastik ürünler, elektronik cihazlar, makine imalatı, toptan ve perakende ticaret alanında Güney Afrika'da yatırımlar yapmışlardır." dedi.