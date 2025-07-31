Türkiye ve Gabon'dan 3 Yeni Enerji Anlaşması

TÜRKİYE ile Gabon arasında enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında üç yeni anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Gabon arasında imzalanan 3 yeni anlaşmayla, iki ülke arasında enerji alanında yeni projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Cumhuriyeti Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye, Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema ve Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Régis Onanga M. Ndiaye ile birlikte enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında üç ayrı mutabakat zaptını imzaladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

İmzalanan 'Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' ile iki ülke yenilenebilir enerji alanında ortak projeler geliştirecek. Ayrıca elektrik iletim ve dağıtım alanında tecrübe paylaşımı yapılacak.

YATIRIM FIRSATLARI

İmza altına alınan 'Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' ile ise iki ülke arasında hidrokarbon alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir adım atıldı. Bu anlaşma ile petrol ve doğal gaz endüstrilerine yatırım fırsatları değerlendirilecek. Bu alanda ticaret iş birliklerinin geliştirilmesi ile arama ve üretim faaliyetleri teşvik edilecek. İmzalanan diğer anlaşma 'Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' ile maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi hususlarında iş birliği yapılacak.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ANLAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Bayraktar, imzalanan anlaşmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmenin ardından liderlerimizin huzurunda, Gabon Cumhuriyeti Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Sn. Philippe Tonangoye, Petrol ve Gaz Bakanı Sn. Sosthene Nguema Nguema ve Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Régis Onanga M. Ndiaye ile birlikte enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında üç ayrı mutabakat zaptını imza altına aldık. Bu anlaşmalar ile; doğal gaz ve petrolün arama ve üretiminden yenilenebilir enerjiye, elektrik iletim ve dağıtımından madenciliğe kadar pek çok alanda yeni fırsatları değerlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını, yeni projelere ve güçlü iş birliklerine zemin hazırlamasını diliyorum" dedi.