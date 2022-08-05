Türkiye ile Endonezya arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı. Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı. Konuya ilişkin milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 29 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan ve onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince karar verildi. Anlaşmayla, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini desteklemek için denizcilik alanındaki ilişkilerin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ekonomi AA / Deniz Çiçek Palabıyık Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Ankara Ekonomi Haberler

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