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Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçleniyor
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Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde bir toplantı düzenledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde bir toplantı düzenledi. İki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirme kararlılığı vurgulanan toplantıda, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk şirketlerinin Çin pazarında daha aktif rol alması için çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON Genel Merkezinde önemli bir toplantı yapıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhua, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasal ve kültürel ilişkilerin binlerce yıl öncesine dayandığını belirten Dr. Liu, Türkiye ile Çin arasındaki mevcut ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Dr. Liu, "Çin olarak Türkiye ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi. Ayrıca, iki ülke arasında ticari verileri katılımcı şirketlerle paylaşan Dr. Liu, Türk ve Çinli şirketler arasındaki işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Dr. Liu'ya ziyareti için teşekkür ederken, Türk şirketlerinin Çin ile olan ekonomik ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Cevahiroğlu, ayrıca yakın bir zamanda Türkiye-Çin İş Forumu'nu düzenlemeyi ve ardından Çin'e çok sayıda Türk şirketiyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Toplantıya, Ankara'daki çeşitli federasyonların temsilcileri de katıldı. Bu federasyonlar arasında Ankara Sağlık Turizmi, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Finans ve Yatırım Projeleri, Savunma Sanayi, Emlak ve Gayrimenkul, Enerji ve Madencilik, Ekonomi ve Kalkınma, Dış Ticaret ve İthalat-İhracat Federasyonları yer aldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyelere çıktığı ifade edilerek, Türk şirketlerinin bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduğuna dikkat çekildi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay'da toplantıda iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bay, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini vurgulayarak, Çinli ziyaretçilerin Türkiye'yi sağlık hizmetleri almak için tercih etmelerinin artırılmasına yönelik önerilerde bulundu.

Toplantı, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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