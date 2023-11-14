Türkiye ile Cezayir arasındaki ulaştırma işbirliği geliştiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Cezayir ile ulaştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cezayir Uluslararası Bayındırlık Fuarı'na onur konuğu olarak katıldı ve Cezayirli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Cezayir Cumhurbaşkanları eş başkanlığında kurulan "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"nin (YDİK) önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin Cezayir ile ulaştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Cezayir ziyareti kapsamında 19. Cezayir Uluslararası Bayındırlık Fuarı'na onur konuğu olarak katılan Bakan Uraloğlu, Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Lahdar Rahruh ve Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab ile fuarın açılışını yaptı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katılımıyla düzenlenen fuarda 240 firma stant açtı.

Bakan Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşı Rahruh ile ikili görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Cezayir'in tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağları olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye-Cezayir ilişkileri son yıllarda stratejik ortaklığa dönüşerek önemli bir ivme kazanmıştır." dedi.

Uraloğlu, özellikle son yıllarda artan karşılıklı üst düzey ziyaretler neticesinde iki ülke Cumhurbaşkanları eş başkanlığında kurulan YDİK'in önemine dikkati çekerek, "Kardeş ve dost Cezayir ile ulaştırma alanındaki işbirliklerimizi de bu ve benzeri platformlar ile geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan deniz taşımacılığına, kara yolu ve demir yolu taşımacılığından gemi inşasına kadar birçok konuda iki ülke arasında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirten Uraloğlu, eylül ayında Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Cezayir'in büyük çaplı altyapı projelerini hayata geçirmek için ortaya koyduğu planlamayı takdirle takip ettiklerini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Gerek özel sektör gerek kamu sektörü ile Cezayir'le bu alanda da birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm ulaştırma ve altyapı sektörlerinde ekonomik ilişkilerin, tarihsel ve siyasi bağlarımız çerçevesinde daha da ileriye taşınması gerektiğine yürekten inanıyorum."

Uraloğlu, ayrıca doğu-batı ve kuzey-güney güzergahlarındaki ulaştırma koridorlarına da büyük önem verdiklerini belirterek, "Cezayirli paydaşlarımızla mevcut taşımaların geliştirilmesi ile yeni hat ve koridorların tesis edilmesi hususunda çalışmalar yürütüyoruz; böylece işbirliğimizin bir üst seviyeye taşınmasını hedefliyoruz." dedi.

"Filistin için kalıcı çözümü tesis etmek zorundayız"

Türkiye ile Cezayir'in Orta Doğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması fikrini paylaştığına işaret eden Bakan Uraloğlu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarına dikkati çekti.

Filistin meselesinin görmezden gelindikçe bölgedeki normalleşme çabalarının sonuçlanmayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Filistin için kalıcı çözümü tesis etmek zorundayız." dedi.

Uraloğlu, uluslararası toplumun İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki katliamları karşısında güçlü ve caydırıcı bir tepki vermek zorunda olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur mücadelesine sonuna kadar destek verecektir." diye konuştu.

Daha sonra Cezayirli mevkidaşı Rahruh ve üst düzey yetkililer eşliğinde fuar alanını gezen Bakan Uraloğlu, Türk ve Cezayirli firmaların stantlarını ziyaret etti.

Buradan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğine geçen Bakan Uraloğlu, öğleden sonra ülkeden ayrılacak.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Cezayir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu başkentteki Huvvari Bumedyen Havalimanı'nda Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz karşılamıştı.