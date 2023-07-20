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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzalandı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri İhracat Türkiye Ekonomi Haberler

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