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Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik işbirliği güçleniyor

Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik işbirliği güçleniyor
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Bugün, Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve heyetinin öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi ve Türkiye'nin büyüyen pazarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konusu masaya yatırıldı. Al Janabi Grubu'nun lideri Saad Al Janabi de görüşmelere katılarak, Türkiye'ye olan güvenini ve yatırım yapma kararlılığını vurguladı.

Başkonsolos Onur Şaylan, Türkiye'nin stratejik yatırım fırsatlarını ve ekonomik kalkınma alanındaki potansiyelini vurgulayarak, Türkiye ile BAE arasında daha fazla işbirliği yapılmasının önemine değindi. Şaylan, "Bu görüşmeler, Türkiye'nin sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve ticari ilişkilerdeki etkinliğini artırmak adına büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Saad Al Janabi, Al Janabi Grubu'nun BAE iş dünyasında büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Business influencer" olarak, bu tür işbirliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Türk kanı taşıyan bir iş insanı olarak, Türkiye'nin dinamik iş ortamı ve stratejik konumunu işaret eden Al Janabi, Türkiye ile olan bağlarını daha da pekiştirmeyi ve yeni projelerle katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Al Janabi, "Türkiye, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de önemli bir yatırım noktası haline geldi. Bu potansiyeli görmek ve değerlendirmek bizim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.

Bugün gerçekleştirilen bu değerli görüşmeler, Türkiye'nin ekonomik kalkınma alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkonsolos Onur Şaylan ve heyeti ile yapılan bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra, kültürel ve ticari bağların da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Türkiye ile BAE arasındaki işbirliklerinin artması, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha fazla fırsat yaratacak. Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmesi ve bölgesel liderliğini pekiştirmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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