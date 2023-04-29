Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi için protokol imzalandı

Türkiye ve Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine dair protokol imzalandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacminin 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. İmza töreninde konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ise Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret iş birliği bütün alanlarda vardır dedi.

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi için protokol imzalandı. Azerbaycan adına Ekonomi bakanı Mikayil Cabbarov'un imzaladığı protokolün töreninde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacminin, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi yolunda önemli bir adımdır" dedi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'u Samsun'da ağırlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki ülke arasında yapılan Türkiye- Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'na imza attı. Samsun Gazi Müzesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Protokol ile birlikte halihazırda Tercihli Ticaret Anlaşması'nda bulunan ülkelere, ek olarak bazı tarım ve sanayi ürünlerinde karşılıklı pazar açılımını sağlayacağız. Böylelikle iki ülke arasında tercihli ticaret kapsamındaki ürünlere yaratılan ticaret hacmini 150 milyon dolara kadar ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

İki bakan imzaların atılmasının ardından, Samsun'daki Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti. Daha sonra Samsun'un Atakum ilçesindeki sahil yürüyüş yolunda gezi yapan Cabbarov ve Muş, ardından Samsunlu iş insanları ile görüşme gerçekleştirdi.