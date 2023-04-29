Türkiye ile Azerbaycan arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması' imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Samsun'da Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması'nı imzaladı.

Samsun'dan AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'u Samsun'da ağırladı. Birlikte Gazi Müzesi'ni gezen iki bakan karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. İkili görüşmenin ardından masaya oturan Bakan Muş ve Cabbarov, Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması'nı imzaladılar.

"15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım"

Bu ticaret anlaşmasının 2 ülkenin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında önemli bir adım olduğuna değinen Bakan Muş, "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluktan öte bir anlam taşıdığı hepimizin malumu. Kardeşliğimiz her cephede kendisini göstermektedir. Hem uluslararası alanda hem de ikili ilişkilerde ortak hedefler doğrultusunda beraber çalışıyor, mücadele ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizde de sahip olduğumuz siyasi ilişkilere ve kardeşlik temeline uygun bir zemini hazırlamak üzere uzun zamandır çalışıyoruz. Bugün bu zemini inşa etmek için bir adım daha atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın bakanın ziyareti vesilesiyle Türkiye Azerbaycan tercihli ticaret anlaşması kapsamının genişletilmesine yönelik dönük protokolü bugün imzalamış olmaktan memnuniyet duyuyor protokolün ülkemiz ve iş dünyalarımız açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu protokolle, ekonomik ilişkilerimizde ileri doğru yeni bir adım daha atarak iş dünyamıza ilave bir ticaret alanı sağlamış oluyoruz. Protokolle birlikte halihazırda tercihli ticaret anlaşmasında bulunan ülkelere ek olarak bazı tarım ve sanayi ürünlerinde karşılıklı pazar açılımı sağlayacağız. Böylelikle 2 ülke arasında tercihli ticaret kapsamındaki ürünleri oluşturulan ticaret hacmini 150 milyon dolara kadar ulaştırmış olacağız. Protokolünün oluşturacağı ilave ticaret hacminin cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Anlaşmayı Samsun'da imzalamanın önemine de değinen Bakan Muş, "Samsun Milli Mücadele ve ulusal ekonomimizin inşası sürecinde birçok alanda milat olmuş bir şehrimizdir. Ticaretimizi yeni bir milat getiren bu anlaşmanın Samsun'da imzalanmasını ayrıca çok değerli buluyorum. İlimizin sahip olduğu üretim ve lojistik kabiliyetleriyle Azerbaycan ile ticaret ticaretimizle bir üs olacağını, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de ülkemizde bir yatırım merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Bugün bu fırsatları ele almak üzere değerli mevkidaşım Cabbarov ile birlikte Samsunlu iş insanlarımızla da bir araya geleceğiz. Samsun'u uluslararası ticaretin öncü şehirlerinden birisi yapacağımız bu yolda bu meşaleyi Azerbaycan ile yakmış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Sayın Bakan'a ve ekibine süreç boyunca gösterdikleri destek ve iş birliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim" diye konuştu.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da Samsun gibi önemli bir şehir bu anlaşmayı imzaladıkları için mutlu olduğunu ifade ederken, anlaşmanın her 2 ülke açısından da hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İmzaların atılmasının ardından her ki bakan da birbirlerini tebrik ettiler. - SAMSUN