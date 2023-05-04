Türkiye ile AB arasında yeşil dönüşüm ve iklim diplomasisi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la yeşil dönüşüm, hidrojen ve iklim eylemi konularını görüştü.

Kaymakcı, iklim eylem politikası ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'la Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile yeşil dönüşüm, hidrojen ve iklim eylemini görüştük." ifadesini kullanan Kaymakcı, Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloğun önemine işaret etti.

Kaymakcı, görüşmede Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeliyle Avrupa'daki kritik rolü üzerinde durduklarını belirtti.

Büyükelçi Kaymakcı'nın yarın da ekonomi ve ticaret dosyalarından sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'le görüşmesi bekleniyor.