Üye Girişi
Haberler

Türkiye İhracatta Rekor Tazeledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ihracatta rekor tazelediğini belirterek, üretim, ihracat ve büyümeye ivme kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ihracatta rekor tazelediğini belirterek, "Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İhracat Türkiye Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi

AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi

 Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title