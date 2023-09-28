Türkiye İhracatta Hedeflerin Gerisinde Kaldı

Türkiye ilk 8 ayda ihracatta vites küçülttü. Toplam 12 ülke grubunun 9'unda ihracata daralması yaşandı. Geçen yıl ihracatta ilk 10 hedefiyle göreve gelen yeni TİM yönetimi hedeflerin gerisinde kaldı.

27 sektör, 61 İhracatçı Birliği ile 115 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) yeni dönem hedeflerinde yön aşağı döndü. 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 12 ülke grubunun 9'unda ihracat daralması yaşandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu dönemde ihracatın en çok daraldığı ülke grubu yüzde 28,3 ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika dışı Amerikan ülkeleri oldu. İhracatın en çok daraldığı ikinci grup yüzde 20,8 azalışla Afrika ülkeleri olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında Uzakdoğu'ya ihracat yüzde 17,6, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nde yüzde 17,5 azaldı. Aynı dönemde Diğer Asya Ülkeleri grubundaki daralma yüzde 7,1, Ortadoğu'da yüzde 6,9, Okyanusya ülkelerinde yüzde 4,9, diğer Avrupa grubunda yüzde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Azalış AB ülkeleri grubunda ise yüzde 0,8 oldu.

Sektörel kayıplar

Sektörel ihracat kayıplarında ise bu dönemde hızlanma görüldü. İlk 8 ayda en fazla ihracat daralması yaşanan sektör yüzde 36,4 ile çelik oldu. İkinci sırada yüzde 15,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yer alırken kimya sektörü yüzde 14 ile üçüncü oldu.

Haziran 2022 yılında TİM'de yeni dönem Mustafa Gültepe ile Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülkeden biri haline getirme hedefiyle başlamıştı. - İSTANBUL