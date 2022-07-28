Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni genel sekreteri Bilal Bedir oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni genel sekreteri Bilal Bedir oldu.

TİM açıklamasına göre, geçmişte TRT'de direktör yardımcılığı, TRTWorld İngiltere Büro şefi ve reklam daire başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Bedir, son olarak da İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) Destek Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

1984 yılında İstanbul'da doğan Bedir, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2007'de mezun olduktan sonra iş hayatına Reckitt Benckiser'de satış temsilcisi olarak başladı.

Aynı şirkette çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2015'te TRT'de direktör yardımcısı olarak görev almış, 2016-2017'de Londra'da TRTWorld'ün İngiltere Büro şefi olarak çalışma hayatına devam etmişti. Bedir, ardından İstanbul'a dönerek TRT'nin 2020-2021 döneminde reklam daire başkanlığı rolünü üstlenmişti.

Son olarak İhracatı Geliştirme AŞ'de destek birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Bedir, iyi derecede İngilizce, orta seviyede Arapça ve Almanca biliyor. Bedir, evli ve üç çocuk babasıdır.