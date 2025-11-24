+ Türkiye İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksleri Ekim'de Artış Gösterdi - Haberler
Haberler

Türkiye İhracat Talep ve Pazar Dayanıklılık Endeksleri Ekim'de Artış Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim ayında İhracat Talep Endeksi 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 101,2 puan olarak ölçüldü. İhracat pazarlarında talep koşulları ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler, endekslerin uzun dönem ortalamasının üzerine çıkmasına katkı sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün ekim ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 101,2 puan olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ekim ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 100,4 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Ekim ayında, işsizlik ve sanayi üretimindeki gerilemelere karşın, enflasyon, iş güveni ve tüketici güveni göstergelerindeki kısmi iyileşmeler talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış göstererek 101,2 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalma ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkması, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti

Bahis skandalında yeni gelişme! Bu kez kulüpleri işaret etti
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakan toplantı sırasında kalem kırdı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.