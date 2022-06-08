İso: İhracat İklimi İyileşme Hızı, Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyede Ölçüldü - Haberler

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre; Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nde iyileşme hızı, ocak ayından beri en düşük seviyede ölçüldü. Nisan ayında 54,4 olan ihracat iklim endeksi, mayıs ayında 53,2 oldu. Türk imalatçılarının en büyük dört ihracat pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya'da büyüme hız kesti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2022 dönemi sonuçlarını açıkladı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İYİLEŞME HIZI OCAK AYINDAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE ÖLÇÜLDÜ

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 53,2 olarak kaydedildi. Bu rakam, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme eğiliminin 16 aya ulaştığına işaret etti. Bununla birlikte endeks, nisan ayındaki 54,4'lük seviyesine göre düşüş gösterdi ve böylece iyileşme hızı ocak ayından beri en düşük seviyede ölçüldü.

EN BÜYÜK DÖRT İHRACAT PAZARINDAKİ BÜYÜME HIZ KESTİ

İSO verilerine göre; Türk imalatçılarının en büyük dört ihracat pazarı Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya'da büyüme hız kesti. İspanya ve Fransa'da ise iktisadi faaliyetin güçlü artış eğilimini koruması olumlu gelişmeler arasında yer aldı. Orta Doğu bölgesi ihracat iklimini önemli ölçüde destekledi. Rusya'da üretim üst üste üçüncü ay daraldı. Üretimde en belirgin yavaşlama, Covid-19 kısıtlamalarının şirket faaliyetlerini sınırlamaya devam ettiği Çin'de kaydedildi. Çin, diğer bölge ekonomilerini de etkiledi, Tayvan, Güney Kore ve Malezya'da ekonomik aktivite düşüş gösterdi.

"ENDİŞE VERİCİ SİNYALLER VAR"

Endekse ilişkin değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, endişe verici sinyaller olduğuna dikkat çekti. Harker, "Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün bazı önemli ihracat pazarlarında büyümenin yavaşladığına ilişkin endişe verici sinyaller içeriyor. Yüksek fiyat baskılarının talebi sınırlayıcı rolü göz önüne alındığında, firmaların önümüzdeki aylarda siparişleri güvence altına alabilmek için güçlü bir şekilde rekabet edebilmenin yollarını arayacakları görülüyor" dedi.

ANKA / Ekonomi