Türkiye İhraç Ürünleri Ulusal Pavilyonu Chengdu'da açıldı

Türkiye'nin başkonsolosluk açtığı Chengdu kentinde düzenlenen fuarda Türkiye İhraç Ürünleri Ulusal Pavilyonu'nun açılışı yapıldı.

Türkiye'nin başkonsolosluk açtığı Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde Türk ürünlerinin Çin pazarındaki payının ve tanınırlığının artırılması amacıyla ihraç ürünleri pavilyonu açıldı. Chengdu'nun Qingbaijiang bölgesindeki Uluslararası Demiryolu Limanı'nda dün Sichuan-Türkiye Ekonomi ve Ticaret Fuarı ile Türkiye İhraç Ürünleri Ulusal Pavilyonu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Sichuan Eyaleti Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkan Yardımcısı Lei Xuejie ve Türkiye'nin Chengdu Başkonsolosu Mert Tokman katıldı.

Büyükelçi Musa törende yaptığı konuşmada, Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'ne Türkiye Pavilyonu'nun açılışına verdiği destek için teşekkür etti. Türkiye'nin Chengdu Başkonsolosluğu'nun dün resmen açıldığını hatırlatan Musa, pavilyonun açılışının Türkiye ile başkonsolosluğun görev bölgesi arasındaki işbirliğine katkıda bulunacağını söyledi. Büyükelçi Musa, "Bu sergi salonunun, firmalarımızın Çin pazarındaki payını artırmasına yardımcı olmasını temenni ediyorum. Türk ürünlerinin yüksek kalitesi düşünüldüğünde, Çinli tüketicilerin ürünlerimizden memnun kalacaklarına eminim" dedi. Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin hızla geliştiğine dikkat çeken Musa, yatırımcı dostu bir ülke olarak Türkiye'nin daha fazla Çinli şirketi ülkeye beklediğini dile getirdi.

"Ticaret hacmi 1.22 milyar doları aştı"

Sichuan Eyaleti Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkan Yardımcısı Lei Xuejie konuşmasında Sichuan ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğinin gelişmeye devam ettiğine dikkat çekerek, iki taraf arasındaki toplam ticaret hacminin 2022'de 1.22 milyar doları aştığını söyledi. Pavilyonun Sichuan işletmelerinin Türkiye'yi ve ürünlerini anlamaları için bir platform oluşturacağına işaret eden Lei, konsey olarak Türkiye'deki tüm taraflarla birlikte çalışarak ekonomi, ticaret ve turizm gibi farklı alanlardaki işbirliğini artırmayı dilediklerini kaydetti.

Açılış töreninin ardından yapılan tanıtım toplantısında konuşan TGS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tanrıverdi, Türkiye'nin Çin piyasasındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tanrıverdi, Türkiye'nin ilk on ihracatçısından biri olan Sichuan işletmeleri ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını kaydetti.

Pavilyonda 500'den fazla ürün sergileniyor

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nin girişimiyle açılan Türkiye İhraç Ürünleri Ulusal Pavilyonu'nda gıda, tarımsal yan ürünler, el sanatları ve kozmetik gibi 500'den fazla çeşit Türk ürünü sergileniyor ve satılıyor. Türkiye'nin kültür ve turizm kaynaklarını tanıtan Pavilyonun Türk ürünlerine ilgiyi artırması hedefleniyor.

Türkiye'nin Chengdu Başkonsolosluğu dün düzenlenen törenle açılmıştı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nin yanı sıra Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'da da başkonsoloslukları bulunuyor. - PEKİN