Haberler

Türkiye Hazır Giyim İhracatında Yeni Hedefler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, 2026'da daha fazla küresel markayı Türk firmalarıyla buluşturmaya odaklanacaklarını ve özellikle ABD merkezli markalara yönelik programlara ağırlık vereceklerini duyurdu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, bu yılı 20 fuar katılımı ve 25 heyet programı ile tamamlayacaklarını belirterek, "2026'da özel nitelikli alım heyeti programlarıyla daha çok küresel markayı firmalarımızla buluşturacağız. Önümüzdeki yıl özellikle ABD merkezli markalara yönelik programlara ağırlık vereceğiz." dedi.

Paşahan, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Paşahan, hazır giyim sektörünün katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatıyla ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hazır giyimde aynı zamanda global bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Paşahan, şöyle devam etti:

"Hazır giyim ve konfeksiyon Türkiye'nin ihracatında yıllarca lider sektör oldu. Aynı zamanda katma değer yaratan bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye'nin ihracatta ortalama kilogram değeri 1,5 dolar. Hazır giyimde ise ortalama 16,4 dolardan ihracat yapıyoruz. Dünyanın yedinci, Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Küresel hazır giyim ihracatının yüzde 3,2'sini gerçekleştiriyoruz. 2022'de 21,2 milyar dolarlık ihracata imza attık. Kalitemizle, tasarım gücümüzle, lojistik avantajımızla, hızımızla rakiplerimizden ayrışıyoruz. Siparişten bir ay sonra rafta olacak şekilde ürünü müşteriye teslim edecek kapasiteye sahibiz. Sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk konusunda Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz."

Son yıllarda yaşanan sorunlardan dolayı müşteri ve pazar kayıpları yaşandığını ifade eden Paşahan, "Hiçbir zaman karamsarlığa düşmedik, sektörün orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Markaların ülkemize ilgisini çok önemsiyoruz"

Paşahan, ikiz dönüşümün hazır giyim sektörünün rekabetçiliği için stratejik bir konu olduğunu vurguladı.

Hazır giyim sektörünün mevcut avantajlarına ikiz dönüşümü de eklemek için firmalara rehberlik yaptıklarını anlatan Paşahan, dönüşüm konusunda AB fonlarını etkili bir şekilde kullandıklarını bildirdi.

Paşahan, firmaları yeni müşteriler ve yeni pazarlarla buluşturmaya özel bir önem verdiklerini belirterek, "Kısa sürede Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı haline getirdiğimiz IFCO'yu bugüne kadar 165 ülkeden 200 bini aşkın alıcı ziyaret etti. Aynı zamanda dünyanın en önemli sektörel fuarlarına milli katılım düzenliyor, ticaret ve alım heyeti programlarında firmalarımızı alıcılarla bir araya getiriyoruz. 2024'te 21 fuar katılımı ve 20 heyet programı gerçekleştirdik. Bu yılı ise 20 fuar katılımı ve 25 heyet programı ile tamamlayacağız." diye konuştu.

İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, bu yıl "özel nitelikli alım heyetleri" programı kapsamında ABD ve Avrupa merkezli 6 küresel markanın temsilcilerini İstanbul'da firmalarla buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Toplamda yıllık 15 milyar dolarlık ciroya sahip markaların arasında halen ülkemizde üretim yapan ve tedarik zincirini güçlendirmek isteyenlerin yanı sıra Kovid-19 salgını sonrasında yeniden Türkiye pazarına dönmeyi planlayanlar var. Kayak kıyafetinden tişörte kadar hemen her kategoride alım gerçekleştiren bu markaların ülkemize ilgisini çok önemsiyoruz. Onlar da bizimle çalışmayı, Türkiye'den tedariklerini artırmayı arzu ediyorlar. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlarımızın yüksek kalması elimizi zayıflatıyor. Dolayısıyla bizim daha fazla zaman kaybetmeden rekabetçilikle ilgili sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. 2026'da özel nitelikli alım heyeti programlarıyla daha çok küresel markayı firmalarla buluşturacağız. Önümüzdeki yıl özellikle ABD merkezli markalara yönelik programlara ağırlık vereceğiz."

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.