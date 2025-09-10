Türkiye Hayat Emeklilik, Fon Performansında Öne Çıkıyor

Türkiye Hayat Emeklilik, VGA- Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun son bir aydaki yüzde 9,87 getirisiyle en yüksek performansı gösterdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, f52 emeklilik yatırım fonuyla fon çeşitliliği sunan Türkiye Hayat Emeklilik, fon getirileriyle sektörde büyümeye devam ediyor.

Kira sertifikaları grubunda yer alan Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu son 1 ayda yüzde 3,59 getiriyle birinci sırada performans gösterdi.

Borçlanma araçları fon türü içerisindeki Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu da aynı dönemde yüzde 2,85 getiriyle birinci oldu.

"Getiri sağlayan fonlara dair ilgi artmaya başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, son dönemde borçlanma araçları, kira sertifikası ve altın fonlarının getiri anlamında dikkat çektiğini belirtti.

Özer, sektördeki oyun kurucu atılımlarına devam ederken bir yandan da katılımcılarının gelecekleri adına yatırım yapabilecekleri fonları kurduklarını kaydetti.

Katılım Karma Fon'larının sektörün ilk faizsiz karma fonu olmasının yanı sıra katılım finans prensiplerine uygun yabancı hisse senedi içeren bir emeklilik fonu olma özelliğini de taşıdığına değinen Özer, "Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nu (VEY) sektörde ilk ve tek olma özelliği ile Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Para Piyasası Katılım Emeklilik Fonu'na dönüştürdük." ifadelerine yer verdi.

Özer, son dönemde tasarruf bilinciyle atılan adımlarla beraber yatırımcısına getiri sağlayan fonlara ilginin artmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle altın katılım, borçlanma araçları ve kira sertifikalarında katılımcılarımıza sağladığımız fon getirisi, bizleri kişilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün geliştirme konusunda daha da motive ediyor. Sektörün toplam ağırlıklı getiri oranı yüzde 31,86 iken şirketimizin toplam ağırlıklı getiri oranı ise yüzde 34,94 oran ile ortalama ağırlıklı getiride 1. sırada yer aldı. Katılımcılarımıza doğru zamanda doğru fonda yer almaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."