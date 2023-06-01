Türkiye Hayat Emeklilik BES Birikim Hediyesi ile tasarrufu teşvik ediyor

Türkiye Hayat Emeklilik, BES Birikim Hediyesi hizmeti ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ni kolaylaştırarak yurt içi tasarrufların artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, hediyeleşmeyi seven bir toplum olarak, BES Birikim Hediyesi hizmetinin bu güzel kültürümüzü daha da anlamlı bir hale getireceğini belirtti.

Türkiye Hayat Emeklilik yurt içi tasarrufların artırılmasına katkı sunma, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni kolaylaştırma ve daha geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BES Birikim Hediyesi hizmeti ile çok daha kalıcı ve anlamlı bir hediye alternatifini tüm Türkiye'ye sunuyor.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, hediyeleşmeyi seven bir toplum olarak, BES Birikim Hediyesi hizmetinin bu güzel kültürümüzü daha da anlamlı bir hale getireceğini kaydetti.

Dünyada benzerine az rastlanır cömertlikte bir Bireysel Emeklilik Sistemi'ne sahip olunduğunu vurgulayan Türkmen, "Ekonomimizin güven ve istikrar içerisinde büyümesini temin etmek üzere yurt içi tasarruflarının yükseltilmesi amacıyla devletimiz, BES sistemi içerisinde yapılan tasarruflara yüzde 30'u kadar destek veriyor. Sistemin tabana yayılması ve tasarruf bazının yükseltilmesi amacıyla daha önce 18 yaş altı çocuk ve gençlerin de sisteme girebilmesinin önü açılmıştı.

Hediye ek katkı payı gönderilmesine imkan tanıyan düzenlemenin de hayata geçirilmesiyle sistemin tabana yayılmasında önemli bir fırsat daha elde edilmiş oldu. Dünyada devletin de katkı verdiği ve günden güne değerlenen başka bir hediye yok. Hediyeleşmeyi seven bir toplum olarak, BES Birikim Hediyesi ile sevdiklerimizin geleceğine her gün değerlenen anlamlı bir katkı sunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, sürecin esnekliği ve kolaylığını da vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süreç uçtan uca dijital olarak yürütülüyor. Sözleşme sahibi katılımcı, Türkiye Sigorta Müşteri Platformu'muzdan hediye gönderilmesini istediği sözleşmesini seçip, link veya QR kod üreterek bunu paylaşabiliyor. Örneğin düğün davetiyesine bu QR kodu ekleyebiliyor ya da çocuğunun uzakta olan ve doğum gününde hediye göndermek isteyen dedesi, anneannesi, babaannesi, amcası, teyzesi veya dayısı ile linki paylaşabiliyor.

Gerekli tüm kontroller dijital olarak sağlanıp, 1 dakika içinde hediye gönderenin tebrik ya da temenni mesajlarını da içerecek şekilde ek katkı payı gönderilmesi sağlanıyor. Hem gönderene hem sözleşme sahibine SMS ve e-posta ile gerekli bildirimler yapılıyor. Alınan hediyeler ve ayrıntıları mobil uygulamadan da takip edilebiliyor."