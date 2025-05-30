Türkiye GSYH'si 2025'te Rekor Kırdı

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari fiyatlarla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH) rekor kırıldığını belirterek, "GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmişti. Milli Gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolara, tarihi rekor seviyeye yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılına ilişkin ilk çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İstatistiklerini değerlendirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek 19 çeyrektir üst üste büyüme başarısı göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinin sonunda GSYH'nin geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2 arrttığını kaydeden Bolat, GSYH'nin 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların milli gelir rekorunun yenilendiğini vurguladı. Bolat, üretim ve yatırımın işsizlik rakamlarındaki düşüşe de olumlu yansıdığını belirterek, "İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir" dedi. Bolat, şunları kaydetti:

"Yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 puan gerçekleşirken, uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle, cari işlemler açığının GSYH'ye oranı yıllıklandırılmış bazda ilk çeyrekte yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir. Üretim ve ihracat artışı, işsizlik oranındaki düşüşe katkılar yapmaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,2'ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir.

Büyüme trendi devam ediyor. Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi, 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 ve 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,0 oranında büyümüştür.

"Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payı tarihi ortalamaların altındaki seyrine devam ediyor"

Cari fiyatlarla GSYH'de rekor. 2020'de 717 milyar dolar, 2021'de 808 milyar dolar, 2022'de 906 milyar dolar ve 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmişti. Milli gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolara, tarihi rekor seviyeye yükselmiştir.

Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payı tarihi ortalamaların altındaki seyrine devam ediyor. 2022 yılında yüzde 5,1, 2023 yılında yüzde 3,5 ve 2024 yılında ise yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: yüzde 3,5) altında kalmaya devam etmektedir. Yatırımlar büyümeye önemli katkı sağlamıştır. 2025 yılı ilk çeyreğinde yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 yüzde puan olmuştur.

Üretim, yatırım ve ihracat artışı, işsizlik oranına da olumlu yansımıştır. Büyümede izlenen bu başarı, işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansımaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,2'ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir.

Değerlendirmemiz: 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşme ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."