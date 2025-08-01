Türkiye Genelinde Yerel Kalkınma Hamlesi Başlıyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 şehirde uygulanacak Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın başvurularının başladığını duyurdu. Program, her şehirde yeni yatırımların önünü açmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 şehirde büyük bir kalkınma seferberliğini hayata geçirdiklerini belirterek, " Türkiye'nin tüm illerinde yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımıza başvurular bugün başladı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 şehrimizde büyük bir kalkınma seferberliğini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin tüm illerinde yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımıza başvurular bugün başladı. Yerel potansiyeli harekete geçiriyor, her şehrimiz için belirlediğimiz 4 stratejik alanda yeni yatırımların önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru ve detaylara https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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