Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı - Haberler

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Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı.

Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Çanakkale'de ise Haziran ayında bin 193 konut satıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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