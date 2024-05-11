Türkiye, Fuarcılıkta Avrupa'nın Payını Artırıyor

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, Avrupa'nın, dünya fuarcılık pazarında payının düşmeye başlamasının, Rusya'nın savaş halinin ve Orta Doğu'daki güvensizliğin, fuarcılıkta ekseni Türkiye'ye kaydırdığını söyledi.

Konya Makine Teknolojileri Fuarı'na katılan Ersözlü, AA muhabirine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin fuar takvimine göre bu yıl 111'i uluslararası 413 fuar gerçekleştirileceğini, her ay yapılan güncellemelerle sayının daha da artabileceğini ifade etti.

Türk fuarcılık sektörünün ivme kazandığına dikkati çeken Ersözlü, Türkiye'nin fuarcılıkta dünya pazarından aldığı yüzde 1,5'lik payı, ilk etapta yüzde 3'e, 10 yıl içinde de yüzde 5'e çıkarmak istediklerini belirtti.

Ersözlü, Batı'da fuarcılık sektörünün önemini yitirmeye, kan kaybetmeye ve daralmaya başladığına işaret ederek, "Özellikle Almanya, İtalya, Fransa gibi Orta Avrupa ülkelerinde birçok sektör fuarı eski önemini yitiriyor. Fuarcılıkta eksen Türkiye'ye dönmeye başladı. Özellikle pandemi sonrasında Türkiye'ye inanılmaz bir talep oluştu. Tüm sektörlerde tedarik zincirinin Türkiye'ye kayması, Türkiye'nin önemli bir üretim lokasyonu olması, beraberinde fuarcılığın da büyümesine sebep oluyor." diye konuştu.

"Fuar merkezlerinin ölçekleri, Batı'dakileri yakalamış durumda"

Fuarcılık alt yapısındaki gelişmelerle sağlanan imkanların dünya ile rekabet edebilecek düzeye yaklaştığını vurgulayan Ersözlü, şöyle devam etti:

"İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yapılan ihtisas fuarlarına baktığımızda dünyanın ve Avrupa'nın bir numaralı, iki numaralı fuarları oluşmaya başladı. Bu geçici ve dönemsel bir şey değil. Kalıcılığı ve sürdürülebilirliği olan bir durum. Türkiye'deki fuar merkezlerinin ölçekleri, Batı'dakileri yakalamış durumda. Eskiden yapılamayan birçok sektör fuarı artık çok iyi yapılabiliyor. Türkiye, fuarcılıkta önümüzdeki 10 yıl içinde Batı'nın geçmişte üstlendiği görevi, sahip olduğu pazarı alacak."

"Türkiye en güvenilir liman haline geldi"

Fuarcılıktaki büyümenin tüm sektörleri tetiklediğine ve hizmet ihracatını da geliştirdiğine değinen Ersözlü, yabancı katılımcıların ve ziyaretçilerin hatırı sayılır miktarda döviz bırakarak şehirlerin dinamiklerine katkı sağladığını söyledi.

Ersözlü, Türkiye'nin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde çok kuvvetli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Avrupa dışında, dünya fuarcılık pazarı Asya, Pasifik ülkeleri, diğer tarafta da NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ülkelerinde şekilleniyor. Pazarın hakimi geçmişte Avrupa'ydı. Avrupa, dünya fuarcılık pazarından payını düşürmeye başladı. Burada pay MENA bölgesindeki Türkiye'de artmaya başladı. Türkiye, Moskova ve Dubai ile büyük bir rekabet içinde ama Rusya'nın savaş hali ve Orta Doğu'daki güvensizlik nedeniyle Türkiye en güvenilir liman haline geldi. Birçok sektörde üretim Türkiye'ye kaydı. Fuarcılık da buna paralel büyüyor. Fuarcılık, yakın gelecekte ülkemizin en önemli sektörlerinden olacak."