Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı güven tazeledi - Haberler

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı güven tazeledi

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı güven tazeledi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanlığına Halil İbrahim Balcı yeniden seçildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanlığına Halil İbrahim Balcı yeniden seçildi.

Federasyonun 7'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen seçimde, 366 delege 2 sandıkta oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Halil İbrahim Balcı, oyların 282'sini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Balcı, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür ederek, "Çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan fırıncı esnafı olmuştur." dedi.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı Ankara Balcı Ekonomi Haberler

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